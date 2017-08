Traktorpulling, kontrollert bilkrasj og mye moro

Rennebu Sag og Trekultur, RennebuSmia, Bulia Hest, Rennebu Transport, Orkla Trebrensel og Rennebu-Bjelken går sammen og vil sørge for mye show og moro utenfor det tradisjonelle martnasområdet i helga.

Traktorpulling med veterantraktorer på maks 50 Hk, bilkrasj der lokalt mannskap fra Trøndelag brann- og redningstjeneste vil demonstrere redningsarbeid, skytteltrafikk med hest, utstilling av veteranbiler, demonstrasjon av bruddstyrken på RennebuBjelkens innovative tannbjelke, smedkunst, produksjon av brentpanel og mye annet vil stå på programmet.

- Det er vel i stor grad et maskulint opplegg vi snakker om, men her er det selvfølgelig også åpent for damer. Det skulle da bare mangle, sier to av initiativtakerne, Kent Ole Flatsetøy og Torleif Bøe.

Det er som sagt lagt opp til mye moro, men tanken bak arrangementet er seriøs nok.

- Vi vil prøve å fange interessen litt utenom det man finner inne på martnasområdet. Dette er en start, men vi tenker så absolutt langsiktig, og håper vi kan utvikle dette til å bli naturlig integrert i martnan. Alle som har lyst, kan komme å delta, for eksempel de som driver innen landbruk, sier de.

Gammelteknisk forening i både Oppdal og Soknedal deltar på arrangementet og det vil bli utstilling av både gamle traktorer, gamle motorer og mange andre typer maskiner.

Det vil også bli utstilt flere spesielle kjøretøy på området, både veteranbiler og kjøretøy litt utenom "normalen". På den uhøytidelige konkurransen der gamle traktorer med beskjeden trekkraft skal bryne seg mot hverandre, er også publikum inviteret til aktiv deltakelse.

- Ved traktorpullingen vil folk få hoppe på en speasialkonstruert platting for gradvis å få mer og mer tyngde, helt til farkosten stanser. Så får vi se hvem som kommer lengst, sier spilloppmakerne.

Når det lakker og lir mot kveld, vil det både fredag og lørdag bli sosialt arrangement på området. Trubadur Frode Haarstad er stemningsskaper, og kombinasjonen oljesøl, motordur, god musikk og trivelig servering, burde være garanti nok for at det blir morsomme og trivelige dager på industriområdet i martnashelga.