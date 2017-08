- Det er utrolig stas å få stille ut i så vakre omgivelser og lokaliteter

I helga ble utstillingen «Bevegelse – vind, lyd og lys i naturen» åpnet, og det er kunstnerparet Runi Langum og Hans Martin Øien som kom til Gisnadalen med utstillingen. Langum kommer med litografier og tegninger, mens Øien stiller ut skulpturer.

Utstillingen ble åpnet ved at Runi Langum gjorde et «stunt» med Sverre Stenløkk som musikalsk følge. De som hadde tatt turen for å få med seg denne utstillingen, fikk se hvordan Langum jobbet med en tegning og se hvordan et verk ble til.

– Dette var en fantastisk start. Det var utrolig artig å se hvordan verket blir til, sa Dagfinn Vold, som hadde fått i oppgave å presentere kunstnerparet og utstillingen.

Den første utstillingen på Håggåsetra fant sted i 2007 og siden den gang har det vært tradisjon med utstilling på setra med etablerte kunstnere.

Runi Langum har kjennskap til Rennebu og har tilbrakt mye tid i området på hytta. Øien er halvt trønder, men har ikke vært i Rennebu før i forbindelse med utstillingen. De begge synes det er veldig stas å være her.

– Det er et veldig flott sted. Vi har aldri blitt mottatt på denne måten før, og vertskapet har vært helt fantastisk. Det er vanskelig å finne så gode lokaliteter i fjellheimen, og jeg er misunnelig på dere som kan ha dette tilgjengelig ganske ofte, sier Langum.

– Det er også veldig artig å gjøre et slikt stunt som vi gjorde i dag, sier hun.

Øien forteller at det han har med til Håggåsetra er ting som er laget for det offentlige rom.

– Tre har vært mitt hovedmateriale og jeg har jobbet med tre i ulike former. Blant annet har jeg laget legoskulpturer i en voksenverden. Disse skal jeg lage i andre materialer, som stein og bronse, og de skal stå ute og inne ved akutten i Trondheim, sier han.