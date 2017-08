Hvem er best på service?

30 nominerte og 30 mulige vinnere!

Etter innspill fra våre lesere har vi satt nå opp en liste med 20 verdige nominerte, nå er det opp til deg å bestemme hvem som fortjener årets Servicepris.

Slik stemmer du:

Send kodeord OPD SERVICE pluss det nummeret som står utenfor navnet til denn du vil stemme på til telefon 2105. (Eksempel: OPD SERVICE 99)

Hvem bør du stemme på?

God service er viktig, både for bygdefolk og gjester som kommer til bygda. Det gir en trivelig hverdag og god markedsføring. Serviceprisen skal gå til noen som yter ekstra god service, som legger seg ekstra i selen for at dagen skal bli litt triveligere og lettere for oss andre.

Dette er årets nominerte:

Marit Klevstuen, postbud (11)

Elisabet Engen, Coop Prix (12)

Kristian Engdal Loe, Rema 1000 Oppdal (13)

Ruth Larsen Mellemseter, Notabene (14)

Kristoffer Østhagen, Byggmakker Berkåk (15)

Medarbeiderne på Oppdal miljøstasjon (16)

Ingrid Bjørndalsæter, Oppdal hund og kattepensjonat (17)

Ståle Solem, Rennebu kommune (18)

Eva-Ann Ulfsnes, Landbrukskontoret Rennebu (19)

Kristian Pedersen, Intersport Oppdal (20)

Anne Indergård Dahle, Kiwi Oppdal (21)

Vibeke Myran, Skifer Hotel (22)

Kristin Gjønnes, Sparebank1 SMN (23)

Odd Inge Sliper, Joker Lønset (24)

Olaug Knutsen, Esso Berkåk (25)

Frode Sæther, Total (26)

Viktoria Bjørneby, Mjøen Plantesenter (27)

Inger Merete Grefstad, Klipperiet (28)

Harald Haugen, Power (29)

Brynjar Bell, Byggmakker Oppdal, (30)

Gunn Øien, Byggmix (31)

Bård Botten, Oppdal treningssenter (32)

Geir Hellsaa, Grillkroa (33)

Anne Karin Nyberg, Berkåk Veikro (34)

Tone Sæther, Vitnett (35)

Berit Synnøve Ingul, Rennebu legekontor (36)

Torill Lund, Nerskogen Landhandel (37)

Ingrid Tørset, Tørset & Joramo Bygg (38)

Ingrid Samstad, sykepleier (39)

Gunn Bruseth Frilseth, hjemmesykepleier (40)

Nå er det opp til deg - hvem synes du fortjener årets Servicepris?

Du kan stemme så ofte du vil og du kan stemme fram til 1. november. Hver SMS koster kr 10,-

tips@opdalingen.no

992 75 900