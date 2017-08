- Vi ønsker å få med oss flere musikanter

Etter en lang og god sommerferie starter musikkforeningen nå opp igjen med musikkøvelse, og ikveld har de deres første korpsøvelse.

- Korpset består i dag av 26 glade musikanter i alle aldere, og vi har plass til enda flere. Vi vet at det finnes mange i Oppdal og Rennebu som har spilt i korps tidligere, og at mange har lyst til å starte opp igjen. Vi trenger folk gjennom hele året på fast basis, men vi er også interesserte i å få med folk som vil være behjelpelige musikalsk gjennom noen av de ulike prosjektene våre, forteller Gry Hoel, leder i Oppdal Musikkforening.

Hun oppfordrer alle som har lyst til å prøve korpslivet igjen til å møte opp på kveldens musikkøvelse i allsalen.

- Kommende arrangement dette korpsåret som vi ser fram til er «Kimen Open» i Stjørdal i november, seminarer og Nyttårskonserten, som er ett samarbeidsprosjekt med Oppdal Juniorkorps. I tillegg skal vi til Oslo for å overvære «Military tattoo» i april, korpstur i mai på uspesifisert destinasjon, og så har vi ett eget prosjekt med samarbeidspartnere på vårparten som vi har stor tro på, og som er litt hemmeligklassifisert enda, sier Hoel.

Hun forteller at korpset er inne i en svært god periode og er stadig under utvikling.

- I vår arrangerte vi musikkstevnet «SpillOpp», som i ettertid har fått solide og gode tilbakemeldinger. Vi har høstet god kritikk for ett helhetlig , godt planlagt og gjennomført stevne fra deltakere og fra NMF sin representant under stevnet. Lydmann Olav Hoel som har fulgt OMF en årrekke, sier i etterkant av stevnet at han aldri har hørt korpset bedre. Oppdal Musikkforening kan by på mye artig samvær, vennskap på tvers av alder, stor takhøyde og rause medmusikanter, mange spennende prosjekter, og godt samhold, sier hun.