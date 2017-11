Hvem får årets kulturpris?

Kultur

20. november går fristen ut for å sende inn forslag til hvem som fortjener å få Oppdal kommunes kulturpris for 2017. Prisen gis som en anerkjennelse for særlig innsats innenfor rammen av det utvidede kulturbegrepet, og skal tjene som en inspirasjon for dette arbeidet.

I fjor var Terje Tysland som stakk av med den gjeve prisen. Hovedpersonen selv hadde ikke anledning til å være til stede under utdelingen på Nyttårskonserten i Oppdal kulturhus.

Sjur Vammervold ble i høst ansatt som ny kulturkonsulent i kommunen. Han forteller at de er godt i gang med nominasjonsprosessen.

- Vi har hittil fått inn to forslag. Det er ennå en god stund til fristen går ut, så jeg håper vi får inn litt flere kandidater, sier Vammervold til Opdalingen.

I tillegg til å nominere nye personer eller lag hvert år, blir tidligere forslag også med i utvelgelsen til slutt. Juryen består i år av Vammervold selv, ordfører Kirsti Welander og leder i driftsutvalget, Eli Dahle.

Prisen går primært til enkeltpersoner bosatt i Oppdal, men kan også gis til lag og organisasjoner. I vurderingen legges det vekt på en spredning mellom ulike kulturtiltak.

Offentliggjøringen av hvem som vinner prisen gjøres i god tid før Nyttårskonserten 21. januar. Jon Aalbu er leder i Oppdal juniorkorps, som er blant korpsene som står for underholdningen denne kvelden.

- For opplevelsen sin del hadde det kanskje vært mer spennende om man hadde offentliggjort vinneren på konserten. Det samme gjør man jo med Ildsjelprisen, sier Aalbu.

- Vammervold, hva tenker du om å ikke røpe vinneren før selve konserten?

- Jeg har ikke tenkt på det, men det er klart det er noe vi kan diskutere. Jeg kan ta det opp med resten av komiteen, sier Vammervold.

Tidligere vinnere av Kulturprisen: