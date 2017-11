Alexandru slipper ny singel i dag

Kultur

I dag slippes Alexandru Gros Grindvoll (17) fra Rennebu sin nye singel ut på markedet. Dette er hans første utgivelse som soloartist, etter at han etter tre år valgte å forlate boybandet Suite 16 våren 2017.

–Tiden har kommet for å gjøre noe nytt, og jeg vil fortsette å nå musikkdrømmen min på egen hånd. Jeg jobber for tiden med ny musikk og jeg gleder meg til å vise dere hva jeg har gjort i det siste, fortalte han til Opdalingen da bruddet med Suite 16 ble kjent i april.

Pop med rockeelement

Siden har han virkelig jobbet mye med musikken sin, og er blant annet stadig i studio i Oslo. Nå er altså den første smakebiten fra Alexandrus liv som soloartist klar for utgivelse.

–Det er på tide igjen nå, og jeg gleder meg til å begynne å opptre igjen, sier han til Opdalingen.

Låten "Sellotape" er skrevet av de engelske låtskriverne Fiona Bevan, James Newman, Meagan Cotton og Jack Walton. Produsent for utgivelsen er David Eriksen fra Eccentric Music, samme selskap som er management for Suite 16.

Han beskriver "Sellotape" som en poplåt med en del rockeelement i seg. Alexandru ønsker å lage musikk som ikke bare henvender seg til unge jenter, slik det ofte blir i boyband-konseptet. Han ønsker å nå alle grupper, og mener debutsingelen har element i seg som burde slå bredt an ute hos publikum.

–Jeg føler at låten passer meg godt. Den er litt mer rocka enn det jeg har vert med på før, noe jeg liker, for jeg er jo egentlig en litt sånn metallkar. Den er også en kjærlighetslåt jeg tror vil passe et bredt publikum, den er for alle, sier Alexandru.

"Sellotape" lanseres altså i dag, fredag, på Spotify, iTunes og "alt det der", som han selv sier.

–Så går det sin gang, og jeg håper jo også på radiospilling etter hvert, smiler han.

Managementet leter alltid etter nye låter som passer artisten, og de er i jevnlig kontakt med låtskrivere i Norge, Sverige, England og andre land. Alexandru prøver også å skrive litt selv, og han forteller at det er flere låter på gang.

–Jeg reiser ofte til Oslo og jobber i studio. Vi har mange låter på gang, så det er bare å glede seg, sier en ung artist som i tillegg til seriøs skolegang, ønsker å satse mye på musikken sin.

"Sellotape" er som sagt en kjærlighetslåt, og på spørsmål om det er selvopplevd, smiler artisten lurt.

–Ja, jeg kjenner meg igjen, men vil ikke si så mye mer enn det, sier han og ler.

Fortsatt gode venner

Mamma Mariana lytter til samtalen, og kan ikke dy seg;

–Han er fortsatt ung, og vil nok oppleve mye den fronten også, sier hun, og ler litt, hun også.

Alexandru treffer fortsatt de "gamle" gutta i Suite 16. De tilhører jo det samme managementet, og er fortsatt gode venner.

–Tre av de opprinnelige medlemmene i Suite 16 er fortsatt med, i tillegg har Ludvig Lillestølen kommet inn. Jeg synes det er spennende å følge med på det de holder på med også, sier han.