Fikk donaldkul etter ublidt møte på surfebrettet

Kultur

Artisten fra Rennebu har de siste ukene vært i Australia og New Zealand hvor hun har promotert seg selv og musikken. Men hennes nyeste innlegg på bildedelingtjenesten Instagram viser at artisten har vært maks uheldig på en surfetur.

- Jeg har hatt noen fine dager her i Sydney og på en av fridagene vi hadde skulle vi ut å surfe. Da havnet jeg i en ulykke som resulterte i en skikkelig kul i panna, skriver artisten på sin Instagram-post.

I den forbindelse må hun avlyse en P3 Sessions-konsert hun skulle ha i Sverige, noe som hun hadde sett fram til.

- Å avlyse noe er veldig frustrerende, spesielt når det er utenfor min kontroll. Akkurat nå skulle jeg ønske det var en stor kvise eller en golfball jeg bare kunne pirke bort. Jeg vil si unnskyld til P3 og alle som hadde jobbet for å få dette til, skriver artisten videre.

Nå skal artisten reise hjem til Oslo for å slappe av. Hun er for tiden opptatt med en Norgesturne og hun håper at ansiktet ikke vil være så hovent og forslått neste uke når hun spiller konsert i hovedstaden.