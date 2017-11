Innholdsrike St. Edmundsdager

Kultur

17. - 20 november arrangerer Oppdal menighetsråd St. Edmundsdagene. Her vil flere arrangement gå av stabelen fra fredag til og med mandag.

Det hele starter med en større konsert i Oppdal kirke fredag kveld. Her deltar artister som Andreas Bjørkås, Kristin Gravaune, Erlend Viken, Bjørgunn Alice Tønnesland, Thomas Torstrup, Heidi Skjerve og Arne Aspeland.

Sistnevnte skal holde et foredrag om helgenen St. Edmund.

Lørdag fortsetter St. Edmundsdagene i OMM med et lysbildeforedag om kirkekunst under reformasjonen. Det er billedkunstneren Kirsten Stabel som står for dette. Dette er et aktuelt tema ettersom kirka feirer 500-årsdag for reformasjonen.

Søndag er det St. Edmundsmesse i Oppdal kirke. Her vil elever fra Oppdal kulturskole delta med dans og musikk.

St. Edmundsdagene avsluttes mandag kveld med tidebønn i Oppdal kirke ved Arne Aspeland.