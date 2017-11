Quiz - hvor mange klarer du?

Kultur

Hvor mange av ukens spørsmål klarer du - uten å smugtitte?

1. Kristian Pedersen vant Serviceprisen 2017, men hvilken butikk arbeider han i?

2. Hvem fikk Nobels fredspris i 1982?

3. Hva heter den nye rådmannen i Rennebu?

4. Hva er serigrafi et annet navn for?

5. Hvilket årstrinn i den lokale skolen gjorde det best på de nasjonale prøvene i år, åttende eller niende trinn?

6. Hva heter det vakre mausoleet i Agra som ble bygget av en keiser til minne om hans kone?

7. Alexandru Gros Grindvoll (17) fra Rennebu har sluppet ny singel. Hva het gruppa han var en del av før?

8. Hva het Tidemand og Gude til fornavn?

9. Hvor mange villrein skal felles i Nordfjella for å bekjempe skrantesyke?

10. Hva heter Shakespeares fødeby?

11. Ved hvilken temperatur bør champagne serveres?

12. I hvilket år rundet jordens befolkning 6 milliarder?

13. I forbindelse med hvilken krig ble det samlet inn over 40 000 ryggsekker i starten av 1940?

14. Hvilken polarforsker fra Nordland var kaptein på «Fram» under ekspedisjonen over Polhavet 1893-96?

15. I hvilket land er ao dai en tradisjonell kvinnepåkledning?

16. Må et fossil være forsteinet for å være nettopp et fossil?

17. Hvor var Odyssevs konge?

18. Hvor lenge regner man at (norsk) elghund har eksistert?

19. Navnet på hvilken skyggelue er fra den opprinnelige prisen på luene?

20. Hvor pleide Tuppen og Lillemor å skli?

Svar: 1. Intersport Oppdal 2. Alva Myrdal 3. Per Øivind Sundell 4. Silketrykk 5. Niende klarte seg best 6. Taj Mahal 7. «Suite 16» 8. Adolph (Tidemand) og Hans (Gude) 9. 1500 dyr 10. Stratford-upon-Avon 11. 10 grader 12. 1999 13. Den finske Vinterkrigen 14. Otto Sverdrup 15. Vietnam 16. Nei (en permafryst sibirsk mammut er også et fossil) 17. Ithaka 18. Siden steinalderen 19. Sixpence 20. På kjellerlemmen