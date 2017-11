Julekonsert med voksesmerter

Kultur

For femte året på rad inviterte Oppdal kulturforum til konsert med førjulsstemning, og som vanlig var det knyttet stor forventning til hva man skulle få presentert.

Som de to foregående årene ble konserten avholdt på Bjerkeløkkja, og i år hadde man på forhånd utsolgt to konserter – det var ikke et sete ledig i hele salen.

Oppdal kulturforum har som mål å hjelpe unge musikere og sangere til å utvikle sine ferdigheter, så mens rammen rundt er profesjonell, så er det altså snakk om talenter under utvikling som står for konserten.

Som forventet bød konserten på et bredt spekter av både musikk og musikalsk talent. Det var også – som vanlig – gitt rom for litt humor, og flere ganger ble det tette samholdet i gjengen på scenen trukket fram som en viktig drivkraft for prosjektet.

Det mest solide med prosjektet slik som vi oppfattet det var musikkarrangementene og det musikalske; her var det mye gjennomtenkt bakteppe for det som skjedde lenger fram på scenen, det var tydelig at lydbildet skulle hjelpe vokalistene opp og fram.

Så er det slik at når det deltar profesjonelle musikere og sangere sammen med glade amatører og ferske talenter, så blir kvaliteten varierende. Dette kan selvsagt være sjarmerende, men samtidig så betyr en koselig familiekonsert på femte året at det kanskje er på tide med litt utvikling?

Med så mye fokus på musikken, så ble det kanskje ikke fullt så mye fokus på jul. Jo, det ble fremført flere kjente julesanger, så jula var representert, men den røde førjulstråden var ikke tilstede hele tiden. Mange av sangene var plukket ut av talentene selv, noe som gjør at programmet blir litt springende og at kanskje noen hadde valgt seg nummer som var et par størrelser for store.

Det er grenser for hvor koselig og sjarmerende det er å se ferske talenter prøve å finne sin plass blant de mer scenevante år etter år. Misforstå oss rett, gjengen på scenen har massevis av talent og det hele ble en fin konsertopplevelse. Samtidig kan også være litt urettferdig å «hoppe etter Wirkola» når artister som Vegard Trenmo Ring har stått på scenen og eier hele rommet – da hjelper det ikke hvor søt og sjarmerende det unge talentet er, om man da ikke sitter i salen og er en stolt mamma eller bestefar.

Det er helt tydelig at man har jobbet mye med det musikalske, men for noen var det en del som manglet rent sceneteknisk; flere av de som sto på scene var flinke til å synge, men de virket litt ubekvemme i rampelyset. Ikke det at kulturforumet skal være noen stjernefabrikk, men litt mer jobbing med showmanship og regi hadde gjort seg.

På den positive siden så må det også sies at mange av de eldre talentene hoppet uten sikkerhetsnett, det var tydelig at flere forsøkte seg utenfor komfortsonen og det med stort hell. Andre igjen, kjørte helt safe enda de helt sikkert kunne ha strukket seg litt lenger.

En utfordring – som på mange måter framstår som skikkelig imponerende – er plassen som artistene har på scenen. Den lille scenen gir ikke akkurat rom for armslag, noe som kanskje kan begrense noen av sangerne. Samtidig så er det jo helt fantastisk å se hvordan logistikken glir ganske så elegant, til tross for bytte av mikrofoner og stativ, rekvisita og posisjoner på scenen.

Etter fem år med koselige konserter er det tydelig at «Førjulsstemning på Bjerkeløkkja» begynner å få voksesmerter. På den ene siden er jo det bra, «babyen» vokser og blir større, det som ikke er så trivelig er at initiativtakerne snart må ta et eller flere valg for veien videre.

Dersom Oppdal kulturforum skal bli noe mer enn avgangskonserten på kulturskolen eller juleforestillingen på barneskolen – som i seg selv er flotte ting – så må man gjøre seg noen tanker om hva, hvor og hvordan man skal jobbe seg mot den neste konserten.

En stor honnør til Oppdal kulturforum som har satt i gang dette prosjektet – det er fantastisk å se så mye musikkglede på scenen og hvordan unge talenter blomstrer sammen med mer etablerte og erfarne musikere. Nå er vi kjempespente på fortsettelsen.