Kom hjem til Rennebu og familien med ny musikk

Vi tar sjansen på at Rennebu songkor ikke tar det ille opp om vi beskriver konserten i Rennebu kirke som et møte mellom proffene og amatørene; spesielt ikke når vi kan melde at konserten som helhet ble en stemningsfull og fin konsertopplevelse på slutten av helga.

Rennbygg og jazzmusiker Heidi Skjerve og tidligere organist i Oppdal kirke Thomas Torstrup stilte med mye av det samme settet som de presenterte i Oppdal kirke på fredag, mens Rennebu songkor bidro med et sett først og på slutten av konserten.

Heidi Skjerve fortalte til Opdalingen at hun gjerne hadde stilt opp sammen med koret også, men dessverre tillot ikke tida i forkant av konserten det, det ble rett og slett ikke nok tid til å øve. Heidi inviterte derimot det lokale sangtalentet og sin egen kusine Eline Voll opp for å synge en duett sammen.

Dirigent Rigmor Aas introduserte de forskjellige numrene med både fakta og humor, og koret presterte godt med både tradisjonelle korsanger, mer utradisjonelle utgaver av kjente sanger og sanger man kanskje ikke hører kor synge så ofte.

Heidi uttrykte at det var godt å komme hjem til Rennebu igjen, med ny musikk og en sjanse til å opptre med lokale musikkrefter.

Skjerve og Torstrup er for øvrig klar med ny CD, og meningen var å presentere den på konserten, men på grunn av at den var blitt forsinket i produksjonen måtte rennbyggen ta imot bestillinger etter konserten. Etter køen av folk som både ville hilse på, klemme litt og altså bestille CD-plata til jul, så det ut som om plata fikk en bra salgstart selv om den ikke fysisk var tilstede.

