Suksess med fellesutstilling på Tingvoll

Kultur

Det var stinn brakke på Drøpping Kafe og Landhandel på Tingvoll da flere kunstere fra regionen åpnet en fellesutstilling forrige helg.

Leder i kunstlaget Ingjerd Skjelvik stod for åpninga og presenterte utstillerne, før Benth Owesen fra Oppdal holdt et innlegg om glassfusingens historie og teknikk.

Det var stor interesse for utstillingen og gode tilbakemeldinger. Flere av de besøkende på Tingvoll gav uttrykk for at de ville komme til Oppdal 1. helga i advent for å få med seg julemarked og galleribesøk.

Utstillinga på Tingvoll står til 15. januar 2018.