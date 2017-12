17 år med Førjul på Småbruket

Kultur

Førjul på Småbruket arrangeres hvert år de to første helgene i desember. I år går julemarkedet på Lønset av stabelen for 17. gang. Like før stengetid lørdag ettermiddag tok Opdalingen turen innom til Jon og Gro Aalbu på Småbruket Urtegård og Pipemakeri.

– Her har det vært mye folk og vi har hatt masse salg. Vi har blant annet solgt veldig mange juledekorasjoner. Vi er godt fornøyd med første dag, sier Gro Aalbu der hun står bak disken.

– Merker dere konkurranse fra andre arrangement?

– Det er mye som skjer, men vi ser at mange tar runden. Mange som var her i formiddag skulle til julemarkedet på Fagerhaug senere på dagen.

I år har de med seg 41 leverandører av trearbeid, strikking, lokal mat og mange andre håndverksprodukter. I galleriet på loftet har kunstner Inger Synnøve Killi fra Dombås salgsutstilling med julemalerier.

Neste helg er det nye muligheter for folk å ta turen innom det trivelige småbruket. Man drar ikke derfra uten å ha fått en dose med julestemning.