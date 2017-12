Ønsket førjulstida velkommen

Kultur

I helga fikk Opdalingens journalister en skikkelig dose med julestemning. I tillegg til flere førjulskonserter og åpningen av sentrumsgata i Oppdal sentrum, ble inngangen på adventstida markert stort sett over alt i Oppdal og Rennebu.

Drivdalen skole hadde tradisjonen tro julegrantenning torsdag forrige uke, mens dagen før gikk den årlige julemessa av stabelen på Vollan skole. Og ved Vognildsbua gikk de rundt juletreet lørdag. De fleste i vårt distrikt startet nedtellingen til jul første søndag i advent.

Adventstida er en kristen høytid som markerer forberedelse til juletiden. Navnet kommer fra latin adventus Redemptoris eller adventus Domini, «Frelserens ankomst» eller «Herrens ankomst». Høytiden markeres på forskjellige måter i ulike kirkesamfunn.

Store og små kom sammen i helga for å tenne lysene på juletreene og naturligvis synge julesanger og gå rundt treet. Barna fikk også et gledelig møte med julenissen som hadde fylt opp sekken med godteposer.

Litervis med gløgg og flere kilo med pepperkake ble også fortært rundt omkring på tilstelningene.

Og barna stemte så vakkert i julesanger. «På låven sitter nissen», «Så går vi rundt om en enebærbusk» og «Nå tennes tunes julelys» var sanger som gikk igjen på de ulike arrangementene.

Kanskje sørget juletretenningene for at foreldre og andre fikk litt lavere skuldre i inngangen på førjulstida. For mange kan desember være en stressende måned. Julegaver skal kjøpes, huset skal vaskes fra gulv til tak og julepynten skal tas fram.

