Karpe Diem tilbake til Oppdal

Kultur

Oppdal var en av de siste stedene Karpe Diem besøkte før parademarsjen i Oslo Spektrum i april 2017. 1200 superfornøyde fans fikk med seg konserten i Oppdal kulturhus sist påske.

Nå er Karpe Diem tilbake med kinofilmen «Adjø Montebello» med Norgespremiere på torsdag. Filmen vises kun tre ganger på kino.

- Dette er rett og slett helt magisk og et must for alle som har et forhold til Karpe Diem, og det er mange, sier kinosjef Morten Haagensen.

Utgangspunktet for filmen er de tre fullsolgte konsertene i Oslo Spektrum og hele suksessalbumet «Heisan Montebello». Publikum får høre alle låtene fra albumet i løpet av filmen. I tillegg til ny musikk.

- Dette er en blanding av fiksjonsfilm og konsert, og er noe helt enestående unikt. Jeg har fått sett de første 25 minuttene av filmen og det ga frysninger på ryggen, forteller Haagensen.

Konserten med Karpe Diem sist påske er en av de best besøkt vi har hatt, og sjelden har det vært så stor etterspørsel etter billetter.

- Jeg vet det finnes mange Karpefans i Oppdal og hele distriktet så jeg håper og tror publikum kjenner sin besøkelsestid. Vi er vant til at en film går i opptil to uker på kino. Dette skjer ikke denne gangen. Vi har kun tre visninger så er det slutt. Dette er også en strålende mulighet for en Karpe Diem-opplevelse for de som er under 18 år. Konserten i påska hadde 18 års grense. «Adjø Montebello» har fått 12 års aldersgrense, sier han.

Filmen lanseres over hele Norge 7. – 10. desember og dette er eneste mulighet til å se den på kino. I Oppdal vises filmen 7, 8 og 10. desember.

Om filmen

Karpe Diem tar farvel med Montebello på kino, og du har kun fire dager på deg!

Det er på tide å si adjø til Karpe Diems Montebello. Siden november 2015 har det musikalske og visuelle prosjektet "Heisann Montebello" bydd på fantastiske låter, ambisiøse musikkvideoer og storslagne liveshow - tre historiske og svært utsolgte konserter i Oslo Spektrum, for eksempel. Nå er det klart for den store finalen på kinoer landet over.

«Adjø Montebello» er en reise gjennom Karpes innholdsrike univers. Store musikalske opplevelser, velkjente karakterer og nye eventyr veves sammen i en film ulikt noe annet du har sett, og det introduseres attpåtil helt ny musikk.