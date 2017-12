Et av førjulstidas høydepunkt

Kultur

Kunstkalender, musikalske innslag som favner bredt og elever som selv er med og styrer lyd, lys, film og media; det er klart for kulturskolens faste adventskonsert i Innset kirke.

Adventskonserten er en tradisjon, og kulturskolen i Rennebu er kjent for sin høye kvalitet. Tirsdagens konsert vil ganske sikkert bli en ny manifestasjon av det gode arbeidet som gjøres av elever og lærere ved skolen.

- Det blir bredt sjangermessig rent musikalsk, der jul er fellestemaet. Kveldens overordnede tema er Fellesskap, noe vi synes er et spennende valg, sier rektor for kulturskolen i Rennebu, Sverre Stenløkk.

Underveis i konserten viser elever frem kunst på storskjerm, kunstverk som også er samlet i en kalender som selges i kveld.

- Det blir vokalinnslag, ulike band med masse ulike sammensetninger vil opptre og vi skal heller ikke glemme at kulturskoleelevene selv står for lyd og lys under overoppsyn av Gammelgården. Elevene fra Film og Media vil i tillegg filme konserten, sier Stenløkk.

Det er kommet mye snø i distriktet, og i skrivende stund laver det fortsatt ned. Det tror ikke Stenløkk blir noe problem i forhold til fremkommeligheten til kveldens konsert i kirka på Innset.

- Jeg vil forvisse meg om at det brøytes skikkelig, så vi håper mange tar turen på adventskonserten vår i Innset kirke. En av førjulstidas absolutte faste høydepunkt her i Rennebu, sier kulturskolerektoren.