- Det handler om livsglede

Kultur

- Tidligere i høst vurderte jeg å skifte jobb, fortalte restaurantsjef Nina Eithun de frammøtte på årets julebord for pensjonister, – men det er arrangement som dette som gjorde at jeg fortsatte i samme jobb avslørte hun.

3. gang

Quality Skifer Hotel, Opdalingen og Oppdal pensjonistforening arrangerte i fellesskap for tredje gang årets triveligste julebord med 180 spreke pensjonister som koste seg med god mat, noe godt i glasset og underholdning.

Ordfører Kirsti Welander ønsket velkommen og fortalte litt om sine egne juletradisjoner før Pikhaugen barnehage vartet opp med et par julesanger.

Gratislotteri

Pensjonistkoret Ekko stilte sporty opp, og selv om den sangglade gjengen ønsker seg flere medlemmer så klarte de å skaffe ekte julestemning.

Oppdal kulturhus, hotellet, Opdalingen og Spenst treningssenter stilte med premier til gratislotteriet som alltid er et populært innslag, og her vanket det alt fra gratis treningstimer – det kan jo være greit etter all julematen, gavekort på spa, abonnement, kokebok, kinobilletter og DAB-radio.

Livsglede

Elever fra Oppdal videregående skole hadde byttet til seg fritimer slik at de kunne stille opp og spre litt livsglede for de eldre. Elevene bisto med matserveringen, samt at de sørget for at glassene ikke var tomme og at gjestene fant seg til rette.

Det sto ikke på kontakten mellom gjestene og elevene, og flere av ungdommene beskrev oppdraget som både lærerikt, men også særdeles trivelig.

- Det handler jo om livsglede for de eldre, men vi blir jo i godt humør selv også, fortalte en av elevene i forbifarten mens 180 tallerkenretter ble båret ut spisesalen i et imponerende tempo.

Praten gikk lett og ledig over bordene mens hovedrett og dessert ble fortært, mat og underholdning er nå en ting, like viktig er det kanskje å møte gamle kjente og få litt hyggelig sosial omgang i en travel førjulstid.

Til slutt takket leder i pensjonistforeningen Solveig Torve for maten, og tradisjonen tro så sang alle "Deilig er jorden" før man tuslet ut i hverdagen og vinterværet igjen.