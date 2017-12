Mer jul enn dette blir det ikke

Kultur

Så kan det jo hende at en og annen voksen tenker at "så deilig er den da ikke for tiden denne jorda vår," men sånn tanker damper liksom bort når bygdas småskole synger for full hals - da synger de for et lite øyeblikk bort både atomraketter, nettroll, vulgære presidenter, onde diktatorer og miljøproblemer - for et lite salig øyeblikk er jorden bare deilig.

Og oppe i salen sitter det en haug med voksne som er så inderlig stolte av pjokken eller vesla der nede, plutselig får man den gode julefølelsen, den uten stress og kjøpepress.

Det er ikke godt å si hvem som er mest spent og nervøs; rektor og lærerne, eller foreldrene. Ungene ser i alle fall ut til å ta det med knusende ro der framme på scenen.

Smarttelefonene lyner i mørket og vi alle får en pause; et blink i tiden blir til et bilde eller en videosnutt til senere, kanskje til en dag da denne jorda ikke føles så aldesles deilig.

