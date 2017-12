- Vi har fått inn mange gode innspill

Kultur

Under nyttårskonserten 21. januar neste år skal ildsjelprisen i tradisjonen tro deles ut under konserten.

Årets jury består av Svein Asphaug Dørum (Oppdal kulturråd), Christin Gjønnes (Oppdal Idrettsråd), Stig Magne Høiberg (Oppdalsbanken), Sissel Carita Størvold (Oppdal musikkforening) og Jon Albu (Oppdal Juniorkorps), og de skal foreta det vanskelige valget hvem som til slutt skal få prisen.

Prisen ble utdelt første gang i 2009. Prisen skal gå til en person som har gjort mye for fellesskapet, og en ekstraordinær innsats for sitt lag eller forening. Et hverdagsmenneske som bruker mye av sin fritid til slik arbeid, som det står i statuttene for prisen.

- Håper vi kan skape engasjement

Juryen hadde i dag sitt første møte hvor de diskuterte mulige kandidater til Ildsjelprisen.

- Vi har allerede fått inn mange gode innspill. Men det er fortsatt muligheter for publikum å sende inn sitt forsalg. Vi har satt en frist til 5. januar for å komme inn med forslag, forteller Jon Aalbu til Opdalingen.

Ildsjelprisen for Oppdal eies av Oppdal Juniorkorps og Oppdal Musikkforening.

Stig Magne Høiberg fra Oppdalsbanken forteller at det er viktig å være med å støtte opp til en slik pris som dette.

- Vi håper at det kan skape engasjement. Det er utrolig viktig at vi kan sette pris på de som styrer mest i bakgrunnen, sier han.

Har du forslag til hvem som fortjener Ildsjelprisen? Da kan du sende inn ditt forslag til smabruket@oppdal.com

Gleder seg til konsert

Det er fortsatt en god stund til konserten, men Aalbu og Størvold forteller at både juniorkorpset og musikkforeningen er godt i gang med øvingene til nyttårskonserten.

Nyttårskonserten skal også i år avsluttes med den tradisjonelle Radetsky March, og hvert år er det knyttet stor spenning til hvem som blir gjestedirigent.

- Vi har allerede bestemt oss for hvem det blir, men det kommer vi ikke til å røpe før konserten, sier Størvold med et smil om munnen.

Ikke redd for å få inn få forslag

Kulturprisen skal også deles ut under nyttårskonserten og prisen blir offentliggjort i forkant av konserten. Der var fristen til å komme med forslag til kandidater 20. november og kulturkonsulent Sjur Vammervold kunne fortelle til Opdalingen at de hadde kun fått inn to forslag.

- Det er klart vi skulle ønsket at vi fikk inn flere innspill, men det er to gode nominasjoner, uttalte Vammervold til Opdalingen.

Selv er ikke juryen redd for at de selv skal få inn få innspill.

- Det er kanskje lettere å komme fram til kandidater når det kommer til frivillighet. Vi gleder oss til å se hva vi får inn av forslag, sier juryen.

Disse har fått prisen tidligere: