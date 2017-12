Sang jula inn i Rennebu

Kultur

Rennebu skolekorps, Rennebu mannskor, damekoret Røst og Rennebu Songkor sto for det musikalske, mens Ola T. Lånke sørget for litt åndelig føde under årets "Vi synger og spiller julen inn" i Rennebuhallen.

Nå er vel ikke en idrettshall det som tjener best som konsertlokale, men både kor og korps kom unna øvelsen med julefølelsen i behold.

Ola T. Låne, prest og tidligere ordfører, lånte noen av sine tanker rundt dette med jul, og han poenterte at dette med jul først og fremst handler om ønske om fred og håp for framtida.

Han mante publikum til å tørre å ta inn over seg det faktum at det er dem som slett ikke gleder seg til jul, som ikke har det så bra, og at vi må vise omtanke for dem som faller utenfor.

- Når vi får en gave så er det selvsagt hyggelig, men vi må samtidig annerkjenne og godta innholdet dersom vi aksepterer gaven. Og er vi klare for å annerkjenne innholdet når vi mottar Guds sønn som gave i julen, spurte Lånke som også siterte Anne Grethe Preus, med en oppfordring til å ta det litt roligere i jula.

Konserten ble avsluttet med en fellesnummer med de tre korene; Rennebu mannskor, Rennebu Songkor og Røst, som sammen med publikum sang "Deilig er jorden". Da er det ikke mange dagene igjen til jul...

