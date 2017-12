Hvem klarer å knekke flest julenøtter i år?

Kultur

Hvem blir familiens nøttesjef i jula? Hvem klarer flest svar? Og hva blir førstepremien? Å slippe å ta oppvasken etter middag? Eller må den som vet minst gå ut med søpla? Klar, ferdig, gå!

Musikk

1. Var David Bowies opprinnelige etternavn Jones, Smith eller Bowie?

2. Hvilket land kommer trommeslageren i Metallica fra?

3. Hva het a-has Paul Waaktaar-Savoys musikalske sideprosjekt med kona Lauren Waaktaar-Savoy?

4. Med hvilket album fikk Kari Bremnes sitt gjennombrudd i 1987?

5. Hvilket Pink Floyd-album inneholder tre sanger med «grisete» titler?

6. Hvilken norsk låtskriver og vokalist står bak låten «Hurts So Good»?

7. Hvilke tre komponister regnes som wienerklassisismens fremste representanter?

8. Hva heter Finlands mest kjente komponist, regnet til senromantikerne?

9. Er Broadways lengstspillende musikal «Cats», «The Phantom of the Opera» eller «Les Misérables»?

10. Hvem skrev «Knockin’ on Heavens Door»?

Geografi og demografi

1. Bor rundt 20, 40 eller 60 prosent av Islands befolkning i Reykjavik?

2. Kanariøyene er en autonom region, men tilhører et land, hvilket?

3. Hva het erobreren, herskeren og grunnleggeren av det mongolske riket?

4. Hvilket hav omgir det antarktiske kontinent?

5. Hva er den største norske øya (utenom Svalbard) uten fastlandsforbindelse?

6. Befinner Sør-Amerikas høyeste fjell seg i Brasil, Argentina eller Chile?

7. I hvilket land ligger Sinaihalvøya?

8. I hvilket britisk land er Cardiff hovedstaden?

9. I hvilket fylke finnes Norges største gruve?

10. Hva heter Norges nordligste by?

Naturvitenskap

1. I tillegg til to hydrogenatomer, hva består en vannmolekyl av?

2. Er bananen en sitrusfrukt, et bær eller en grønnsak?

3. Koker vann ved cirka 93 grader, 100 grader eller 103 grader når man befinner seg 2000 meter over havet?

4. Hva kalles en spesielt kraftig vulkan, som Yellowstone i USA?

5. Er det cirka 50, 75 eller 90 prosent av et isfjell som befinner seg under vann?

6. Kan flygefisken sveve opptil 4 meter, 40 meter eller 400 meter?

7. Er trær karplanter, kroplanter eller barplanter?

8. Hva er det vanligste å produsere tjære av?

9. Hva heter læren om jordens opprinnelse, oppbygging og forandring?

10. Hva er et vanlig navn for natriumklorid?

Historie

1. Hvilken bedrift sto bak radiomodellen Sølvsuper?

2. Hva er et mer kjent navn på «Arbeidernes og bøndenes røde hær», i det tidligere Sovjetunionen?

3. Innen hvilken vitenskap utmerket Galileo seg?

4. Hva het det statlige norske telefonverket som ble avløst av Telenor i 1995?

5. Sto Eiffeltårnet ferdig i 1859, 1889 eller 1919?

6. Hvilken amerikansk president overtok Gerald Ford etter?

7. Oppsto antikkens greske filosofi rundt år 2000 f.Kr, 500 f.Kr eller 200 e.Kr.?

8. Hva ble Svalbard først og fremst brukt som av nordmenn i det 16. og 17. århundre?

9. Kom tobakken til Europa på 1300-tallet, 1500-tallet eller 1800-tallet?

10. Kom Christofer Columbus fra det som nå er Spania, Portugal eller Italia?

Samfunn

1. Hva heter lederen for partiet Rødt?

2. Til sammen hvor mange års utdanning og praksis trengs for å ta svenneprøven som frisør?

3. Hvilken religion tilhører Dalai Lama?

4. Hvilke farger er det i det nederlandske flagget?

5. Hvilke to betegnelser brukes på en person som er tilhenger av kongedømme?

6. I hvilken by ligger FN-bygningen?

7. Hvilket kristent livssynssamfunn er kjent for å nekte militærtjeneste og blodoverføring, samt at medlemmene går fra dør til før for å forkynne?

8. Hva heter Nord-Norges største avis?

9. Hva heter Danmarks dronning?

10. Hvilket parti tilhører Une Bastholm?

Litteratur

1. Hva heter Knut Hamsuns gjennombruddsroman?

2. Hva heter litteratursjangeren innenfor sakprosa som forteller om et enkeltmenneskes liv?

3. Hvor mange bind består Karl Ove Knausgårds bokserie «Min kamp» av?

4. Hvem har skrevet den nye romanen «Byens spor»?

5. Hva heter Cecilie Engers siste roman?

6. Hvem skrev trilogien om Kristin Lavransdatter?

7. Hvem har skrevet en rekke bøker der hovedkarakteren heter Carl Hamilton?

8. I hvilket evangelium står juleevangeliet?

9. Hva heter skogvokteren i Harry Potter-bøkene?

10. Hvem har skrevet «Nei og atter nei»?

Film og TV

1. Hvem vant «Farmen» i fjor?

2. Hvilken nordmann regisserte den aktuelle filmen «Passengers»?

3. Var det Henry Mancini, Ennio Morriconi eller Michael Giacchino som komponerte den karakteristiske kjenningsmelodien til «Den Rosa Panteren»?

4. Hva står forkortelsen til kringkastingsselskapet BBC for?

5. Hvilken australier hadde hovedrollen i den første «Mad Max»-filmen?

6. I hvilken Netflix-serie møter vi et sovjetisk spionektepar bosatt i en amerikansk forstad?

7. Hva heter den største amerikanske filmfestivalen for uavhengige filmer?

8. I hvilken TV-kanal jobber Nina Owing?

9. Hvem har regissert filmen «Hva vil folk si»

10. Hva heter regissør Jan Vardøens siste spillefilm?

Dyr

1. Kan blekksprut i slekten nautilus ha opptil 18, 42 eller 90 armer?

2. Hvilken fugl er vanligst i Norge av hegre og trane?

3. Hvilke to farger har ærfugl-hannes praktdrakt?

4. I hvilke verdensdeler finnes det ville elefanter?

5. Hvilken katterase, med likhetstrekk med norsk skogkatt, regnes for å være allergivennlig?

6. Hva slags dyr er en ardenner?

7. Finnes det cirka 20, 200 eller 2000 arter av sjøstjerne?

8. Hvor i verden lever dovendyrene?

9. Hva heter New Zealands nasjonalfugl?

10. Hvilken dyreart er sjiraffens nærmeste nålevende slektning?

Sport

1: Hvilken by arrangerte sommer-OL i 1952?

2. På hvilken japanske øy har karate i sin moderne form sitt opphav?

3. I hvilken idrett der begrepet «steiner» brukes, omtales lagkapteinen som «skip»?

4. Innen kampsport, hva er MMA forkortelsen for?

5. Hvilket dansk lag spilte Erik Mykland for?

6. Hvilke farger har de olympiske ringene?

7. Hvem spilte Björn Borg mot i Wimbledon-finalen i 1980?

8. Hva heter finnen som ble verdensmester i Formel 1 i 1998 og 1999?

9. Hvor ble Ski-VM 2017 arrangert?

10. Hvilket år ble Ole Einar Bjørndalen født?

Transport

1. I hvilket land har bilprodusenten Peugeot sin opprinnelse?

2. Hva heter den innovative toppsjefen i Tesla?

3. Ble den første elektriske bytrikken i Norge satt i drift i 1894, 1914 eller 1944?

4. Hvilken europavei går mellom Kirkenes i Norge og Trelleborg i Sverige?

5. Hva er et amfibiefly?

6. Hva heter det statseide svenske jernbaneselskapet?

7. Cirka hvor lang tid tar togreisen mellom Oslo og Stockholm?

8. Hvilket bilmerke har modellen Kangoo?

9. Hva heter Nissans mest solgte elbilmodell?

10. For hva slags underlag ble fatbikes opprinnelig utviklet?

Svar musikk: 1. Jones, 2. Danmark, 3. Savoy, 4. «Mitt ville hjerte», 5. «Animals», 6. Astrid S, 7. Mozart, Haydn og Beethoven, 8. Jean Sibelius, 9. «The Phantom of the Opera», 10. Bob Dylan

Svar geografi og demografi: 1: 60 prosent, 2: Spania, 3: Djengis Khan, 4: Sørishavet, 5: Sørøya, 6. Argentina, 7. Egypt, 8. Wales, 9. Rogaland (Titania), 10. Honningsvåg.

Svar naturvitenskap: 1. En oksygenatom, 2. Et bær, 3. Cirka 93 grader, 4. Supervulkan, 5. 90 prosent, 6. 400 meter, 7. Karplanter, 8. Kull, 9. Geologi, 10. Salt

Svar historie: 1. Tandbergs radiofabrikk, 2. Den røde armé, 3. Astronomi, 4. Televerket, 5. 1889, 6. Richard Nixon, 7. 500 f.Kr., 8. Hvalfangstbase, 9. 1500-tallet, 10. Italia

Svar samfunn: 1. Bjørnar Moxnes, 2. Fire, 3. Buddhismen (tibetansk), 4. Rødt, hvitt og blått, 5. Monarkist, rojalist, 6. New York, 7. Jehovas vitner, 8. Nordlys, 9. Dronning Margrethe, 10. Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Svar litteratur: 1. «Sult», 2. Biografi, 3. Seks, 4. Lars Saabye Christensen, 5. «Pust for meg», 6. Sigrid Undset, 7. Jan Guillou, 8. Lukasevangeliet, 9. Gygrid, 10. Nina Lykke

Svar film og TV: 1. Laila Lochert, 2. Morten Tyldum, 3. Henry Mancini, 4. British Broadcasting Corporation, 5. Mel Gibson, 6. «The Americans», 7. Sundance Film Festival, 8. NRK, 9. Iram Haq, 10. «Det norske hus»

Svar dyr: 1. 90 armer, 2. Hegre, 3. Svart og hvit, 4. Asia og Afrika, 5. Sibirkatt, 6. Hest, 7. Cirka 2000, 8. Sør-Amerika, 9. Kivi, 10. Okapi

Svar sport: 1: Helsinki, 2. Okinawa, 3. Curling, 4. Mixed martial arts, 5. FC København, 6. Blått, gult, svart, grønt og rødt, 7. John McEnroe, 8. Mika Häkkinen, 9. Lathis i Finland, 10. 1974

Svar transport: 1. Frankrike, 2. Elon Musk, 3. 1894, 4. E6, 5. Et fly som kan starte og lande både på en vanlig rullebane og på vann, 6. SJ, 7. Cirka 4, 5 time, 8. Renault, 9. Leaf, 10. Snø