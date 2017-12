Legg igjen mascaraen hjemme

Kultur

Det øves, til og med i romjula terper solister og kormedlemmer på librettoen i det som betegnes som tidenes bursdagsfeiring i Rennebu.

Rune Skjolden feirer nemlig snart runddag, og læreren ved Rennebu barne- og ungdomsskole sparer ikke på konfekten når dagen skal markeres.

Skjolden er ikke så glad i personlig virak, derimot er han langt over snittet glad i musikk, ungdom og det å få til noe sammen.

I slutten av februar blir det altså ikke kaffe og bløtkake som står på menyen, men en storstilt musikaloppsetning.

Les Miserables (De elendige), er en av tidenes mest suksessfylte musikaler, komponert i 1980 av den franske komponisten Claude-Michel Schönberg, og der teksten er en libretto av Alain Boublil. Stykket er basert på Victor Hugos roman fra 1862, og der handlingen foregår under den franske revolusjonen.

Solistene publikum får se opptre i Rennebuhallen er alle lokale, og samtlige er plukket fra tidligere års 10. klassemusikaler.

Siv Gunnes Engdal, for eksempel, spilte i "Annie", mens Erik Rønning var med i "Trost i taklampa". Alle er fortsatt rene amatører, bortsett fra Ole Kristian Hoseth som i sin tid hadde en fremtredende rolle i skolens oppsetning av "Singin' in the Rain".

- Jeg er ikke proff, på ingen måte, men jeg synger da litt i kor og sånn. Jeg har gått ett år på folkehøyskole i Sverige, der det gikk på kammermusikk, sang og piano, sier den fremtidige læreren.

Ole Kristian synes det er veldig stas å få være en del av enesmblet som entrer scenen i Rennebuhallen om snaue to måneder.

- Dette er veldig artig. Musikk betyr så mye i Rennebu. Og så er det jo slik at den dagen vi mister ordene, har vi fortsatt musikken, er de kloke ordene fra solisten.

Det øves som sagt heftig, og Jan Håvard Eidem med fortid som Emil i Lønneberget (vi snakker fortsatt 10. klassemusikaler), Kristi Nyhaug (Kardemomme by), Ingebrigt Kvam (Kardemomme by) og Astrid Gunnes (Josefine i Bør Børson) skipper familiehyggen og øver tekst i skolens kantine midt i romjula.

Leser vi plakaten som er laget til forestillingen, skjønner vi at "Skjoldens Jøbbersdag" blir en bursdagsfeiring noe utenom det vanlige. Orkester med strykere, blåsere av både tre og messing og intet mindre enn tre kor bidrar til det mange allerede betegner som tidenes oppsetning i Rennebu.

Historien som formidles i Rennebuhallen i februar er i tillegg sterkt rørende, så anbefalingen er herved gitt; legg igjen mascaraen hjemme.