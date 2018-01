Oppdal Gospelkor goes Elvis Presley

Kultur

Mer enn 40 år etter sin bortgang, er interessen for Elvis Presley veldig stor. Ingen artist har solgt flere plater enn Elvis, som var så mye mer enn en Rock'n Roll artist.

Allerede fire år etter sitt gjennombrudd, kom Elvis med sitt første gospel album. Det ble etterhvert mange plateinnspillinger hvor han tolket velkjente sanger og noen helt nye komposisjoner som senere har blitt allemannseie.

I løpet av hele sin karriere mottok Elvis tre Grammy og de var alle for utgivelse av gospel album.

I januar 2015 var det premiere på "En storslått hyllest til ELVIS". Tre av Norges mest populære artister Paal Flaata, Stephen Ackles og Vidar Busk presenterte en konsert som skulle hylle Elvis i anledning 80-års dagen for hans fødsel.

- I januar 2018 innledes en landsdekkende turné hvor det planlegges mer enn 80 konserter. Dette kommer til å bli en av de mest omfattende turneene i Norge og i februar er det klart for et besøk i Oppdal kirke, skriver Anita Søderlind Andersen, Good Rockin AS i en pressemelding.

Oppdal Gospelkor blir det lokale innslaget i konserten, hvor de skal medvirke på flere av sangene.

- Når de begynte å se på en oppfølger til ovennevnte suksess, ønsket alle vi som er involvert i dette samarbeidet, at vi ville gjenskape den musikken som for Elvis var den viktigste i hans liv. Det var ikke gjennom gospelinnspillingene han tjente de store pengene, men det var disse som ga ham inspirasjon til å fortsette sin karriere som artist og filmstjerne, står det videre i pressemeldingen.