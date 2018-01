En av disse blir årets ildsjel

Kultur

Nyttårskonserten med Oppdal musikkforening og Oppdal juniorkrops nærmer seg med stormskritt og går av stabelen om to uker.

- Som vi har nevnt tidligere, vil årets ildsjelpris bli utdelt denne kvelden. På oppfordring av juryen gikk lokalavisene ut med en etterlysning av kandidater til prisen. Oppdals befolkning har engasjert seg godt i denne saken og en rekke gode kandidater er foreslått, sier Jon Aalbu i Oppdal juniorkrops.

Årets jury består av Svein Asphaug Dørum, Christin Gjønnes, Stig Magne Høiberg, Sissel Carita Størvold og Jon Albu, og de skal foreta det vanskelige valget hvem som til slutt skal få prisen.

- Som dere ser er det mange solide og flotte kandidater. Dette er kjempeflott, ikke minst for Oppdalsbygda, men også for oss som sitter i juryen. Ikke nødvendighvis enklere å velge, sier Aalbu.

Vinneren vil bli annonsert under nyttårskonserten. Øverst i artikkelen kan du se bilder av de nominerte. I tillegg skal Kulturprisen deles ut denne kvelden.

Disse har mottatt Ildsjelprisen tidligere:

Siw Fagerhaug, Line Aukrust, Tove Havdal og Vigdis Westman (2016)

Ståle Flotten (2015)

Oddbjørn Klett (2014)

Margot Pawlik (2013)

Arnt Erik Gorset (2012)

Inger Eithun og Eldbjørg Mesloe (2011)

Odd Magne Mellemseter (2010)

Kari Lunde Riise (209)

Ingvald Haugan (2008)

Forslag til ildsjelprisen for 2017

Kjell Arve Husby

For sitt arbeid med friidrett og Vollan friidrettsklubb over uhorvelig mange år av arbeid og innsats! Det er virkelig på tide at mannen som har stått bak så mange flotte idrettstalenter prestasjoner og utvikling får en hyllest for det. Ikke nok med at han har treneransvaret, men han har også sørget for sponsorer og bidrag til drift av klubb og anlegg, holdt utøvere under sine vinger, ja til og med huset den som hadde hatt behov for det. Samt mye mye mer! Var det ikke for han var det ikke mye friidrett i bygda.

Ola Arne og Aud Ingrid Aune

For mangeårige engasjement i Oppdalsbygda og spesielt i hjemmeområdene i Drivdalen. Embretsmars, Vårstigen, skole, bygdeutvikling osv. Alltid engasjerte og alltid like positive. Frivillighet er et kjennemerke for disse to.

Arne Inge Holen

For sine åpne og informative kurs til servicenæringa om demens. Hans innsats står det stor respekt av! Tøft gjort av han å stå fram med demensen og flott av han å videreformidle. Arne Inge Holen for sitt arbeid for å får mer åpenhet rundt demenssykdommen. Han gjør en fantastisk jobb som krever mye av han og nok også tapper han for krefter.

Ola O. Vindal

En gjenganger på praktiske dugnadsprosjekter og i styre for prosjekter, menighetsråd, samfunnshus, idrettslag, vassverk, lag og organisasjoner. Ola stiller alltid opp og tar ansvar der det er mulig. En nøkkelperson i utviklingen og «drift» av Lønset gjennom snart to generasjoner. En lokal kjempe innen dugnad og frivillighet.

Sigrid Mesloe

For alt frivillig arbeid hun legger ned for de svake i samfunnet. For de demente som ikke er i stand til å tale sin egen sak og for pårørende i en vanskelig livssituasjon. Hun står på og bruker mye fritid for at de demente skal få en bedre livssituasjon, er der for dem, arrangerer sosiale sammenkomster og tar de med på turer. Hun har flere med seg på mange av oppgavene. Men mye av dette fungerer takket være Sigrid og hennes engasjement. Hun er primus motor for dagtilbudet. Og kjemper for at dette fortsatt skal bestå. Er en inspirator for skjermet avdeling på sykehjemmet. Har bidratt til at helsepersonell her i Oppdal har blitt kurset innen demensomsorg. Er med og arrangerer pårørendegrupper for pårørende som har opplevd å få denne sykdommen i nær omgangskrets eller familie. Stiller opp som besøksvenn.

Far og sønner Arnt, Ivar og Helge Vasli

Skal det gjøres noe på Dalslia Skiheis - de stiller opp - ofte alle tre. Skal det gjøres noe på skiløyper Lønset Idrettslag - de stiller opp - gjerne alle tre. Tråkking og løypelegging skiløyper Storlidalen - de stiller opp. Bårdgardsparken ski og jibbeanlegg. Dugnadsarbeid i forbindelse med turløyper Trondhjems Turistforening. Og generelt voldsomt positivt innstilling til arbeid som gagner fellesskapet. Og tenke seg til - 3 positive fra en og samme husstand, det burde verdsettes med en pris

Arnt-Owe Ishoel

For hans engasjement i innebandymiljøet i Oppdal.

Kari Mathisen

Hun står i spissen for at 30-40 godt voksne damer møtes annenhver onsdag året rundt for å gå på tur. Turene er ofte ganske lange men ikke lengre enn at alle i vanlig kondisjon kan være med. Matpausen(e) er et viktig element. De er lange og sosiale. Det er bare krav til tre ting for å være med: god påkledning, mat og godt humør. Mål for neste tur diskuteres i matpausen, og så sender Kari sms om turmål, oppmøtested og -tidspunkt. Dette er sannelig et viktig helsetiltak for oss som er kommet opp i åra! Og det blir fler og fler med på turene til Allværsdamene.

Dugnadsgjengen oppå museet

Denne gjengen er ildsjeler i ordet rette forstand og uunnværlig for museet. Gjennom mange år har de satt opp flere hus - restaurert - vedlikeholdt og ryddet på området. Videre har de laget mat, bakt og liknende, samt stilt opp som gratis hjelp ved arrangementer. Det som er unikt er at gjengen innehar mye spesialkompetanse (håndverkere- vedlikehold av verneverdige bygninger - stenarbeidere og liknende). Vil gå så langt å si at museet og museumsområdet ikke har sett slik ut uten denne gjengen.

Happy Teater v/ Inger Helen Ishoel Olsen (Ninni) og Hege Mellem

De jobber begge to med psykisk utviklingshemmede, men legger ned utallige timer utover vanlig arbeidstid. I 2017 bidro de begge til en fantastisk opplevelse i kulturhuset, hvor "happy teater" gledet et fullsatt kulturhus.