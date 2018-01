Quiz - hvor mange klarer du?

Kultur

1. Hvilken plass endte Timon Haugan på i verdenscupdebuten sin rett før jul?

2. Hvilken friidrettsutøver avsluttet karrieren med å skade seg under sitt aller siste løp i London i august 2017?

3. Oppdalingen Lasse Gråberg har en sjefsjobb i departementene, men hva er jobben hans?

4. Hvilken bergart ble tidligere brukt i våpen, men brukes nå mest som smykkesten?

5. Oppdal kino hadde som mål å selge 31.000 billetter i år. Nådde de målet?

6. Hva slags dyr er Hedvig i bøkene om Harry Potter?

7. Hva er det offisielle språket i Pakistan?

8. Hva heter øya nordøst i Egeerhavet der den greske dikteren Sapfo var født?

9. Hvilken forfatter startet sin skrivekarriere som apotekerlærling i Grimstad?

10. Hva heter pastatypen som ligner på spaghetti, men er litt flatere?

11. Hvilket fjellutspring i Odda kommune tiltrakk seg 100 000 turister i fjor?

12. Hva er Norges mest besøkte turistattraksjon?

13. Hvilken norsk by kaller seg Nordlysbyen?

14. I hvilket brettspill skal du finne «Afrikas stjerne» og føre den tilbake til Kairo eller Tanger?

15. Hva er kløv?

16. Hva betyr det at veiens kantlinje er stiplet?

17. Hvem var kunnskapsminister før Torbjørn Røe Isaksen (H)?

18. Hvem har overtatt rollen som «leder av den frie verden» etter at Donald Trump ble president i USA?

19. Hva heter den mest kjente broen i Praha?

20. Hvilken europeisk prins har flere ganger uttrykt misnøye med tittelen sin, og erklærte i fjor at han ikke vil begraves sammen med sin kone? Prins Henrik av Danmark, som mente han burde kalles konge

Svar: 1. 24.-plass 2. Usain Bolt 3. Sjef for IT-sikkerhet i Finansdepartementet 4. Jade 5. Nei, de solgte 30.518 billetter 6. Ugle 7. Urdu 8. Lesvos (Lesbos) 9. Henrik Ibsen 10. Linguini 11. Trolltunga 12. Holmenkollbakken 13. Alta 14. Den forsvunne diamanten 15. En seletøyanordning som legges over ryggen på et dyr så at den kan bære last på begge sider av kroppen 16. At kjørebanen er så smal at det kan oppstå problemer ved møtende kjøretøy 17. Kristin Halvorsen (SV) 18. Tysklands forbundskansler Angela Merkel 19. Karlsbroen 20. Prins Henrik av Danmark, som mener han burde fått tittelen konge