Astrid S og Erlend Ropstad kan stikke av med Spellemann-pris

Kultur

Jenny Skavlan, Thomas Felberg og Tarjei Strøm skal lede publikum gjennom feiringen av norsk musikk når Spellemannprisen sendes direkte på NRK 25. februar.

– Det har jo vært et eksepsjonelt godt år for norsk musikk, og å få lov til å bringe denne musikkgleden ut til det norske folk blir skikkelig, skikkelig stas, sier Jenny Skavlan som også ledet prisutdelingen for musikkåret 2014.

I dag ble de nominerte presentert og VG kan avsløre at Erlend Ropstad og Astrid S kan stikke av med priser under Spellemannprisen.

Erlend Ropstad, som er bosatt i Oppdal og Oslo, er nominert i kategorien «årets tekstforfatter» for albumet «Alt som har hendt».

Astrid S fra Rennebu er nominert i kategorien «årets låt», med låta «Think Before I Talk».