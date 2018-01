Kultur

De 27 medlemmene i seniordanserne i Rennebu møtes hver tirsdag, mens kollegaene i Oppdal seniordans svinger seg på torsdager. En felles utfordring for de to danseklubbene, er rekruttering.

- Vi drar i gang med et nybegynnerkurs som starter 25. januar. Foreløpig er det fem som har meldt seg på, men vi har plass til flere. Mange flere, sier leder i Rennebu seniordans, Mary Ulvåg.

De danseglade damene møttes tirsdag denne uka i kultursalen i Rennebu til årets første treff, nær sagt som vanlig uten at det var en eneste gentleman å se blant de som svingte seg ute på gulvet.

Aldersmessig passer seniordansen best for de fra 55 år, men realiteten er nok at det kan plusses på både tjue og tretti år på de fleste av dagens medlemmer. Det er altså et sårt behov for at nye fjes både blant "kara å kvinnfolk" gir seg med den livate gjengen.

- Herrene er ekstra velkomne i klubben, men vi trenger flere medlemmer av begge kjønn, understreker Ulvåg.

Oppdal seniordans sliter med det samme problemet som sine kollegaer i Rennebu; mannfolka glimrer med sitt fravær når danseløvene samles på torsdager.

- Jeg vet ikke hvorfor, men det er stor forskjell i de ulike kommunene. I Ålen, for eksempel, er det mange herrer som er med i seniordansen, forteller leder i Oppdal seniordans, Rigmor Johansen.

I og med at det er kommet inn påmeldinger til nybegynnerkurset, er det bestemt at det blir avholdt som planlagt. Det starter 22. januar, og på kurset vektlegges det å lære det mest elementære.

- Det er ikke noe vanskelig, men går ut på å lære begrepene og enkle, grunnleggende trinn, sier Ulvåg.

Danserne i de to kommunene møtes jevnlig, noe de finner både sosialt og helsebringende.

- Det handler kort og godt om dans, trivsel og trening, sier Rigmor Johansen, og forteller samtidig at Oppdal seniordans består av 38 medlemmer.

- Å være med i seniordansen er med på å knytte vennskap - også mellom kommunegrensene. Og du må ikke tro at det er traurige greier som spilles. Det er livat og slett ingen sutremusikk vi danser til, sier Mary Ulvåg.