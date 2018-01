Bli med på reisen til Oppdal turisthotell

Kultur

Denne filmen, som Opdalingen har fått tilgang til via Oppdal turisthotell, er i eie hos Oppdal historielag.

Den er mer eller mindre en ren reklamefilm for Oppdal og turisthotellet og målgruppen er franskmenn, skal vi tro teksten som dukker opp med jevne mellomrom i filmen

Her er man på skitur på blant annet "le mont Våtthaugen" og på togtur over "le massif Dovre, og det er nesten så en kan høre stemmen fra filmavisen "hei, hvor det går over fjellet!".

Snøforholdene er perfekte og her går man både på langrenn og står slalåm før man selvsagt koser seg på det eksklusive Oppdal turisthotell som etter sigende skal ha vært "superbe"

Dette er en stumfilm, så det er ikke noe feil med lyden på verken PC eller mobiltelefon - snurr film og god fornøyelse!