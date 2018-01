Quiz - hvor mange klarer du?

Kultur

1. Hva heter daglig leder i konkurstruede Vangslia Drift AS?

2. I hvilken øystat er Kingston hovedstad?

3. Når fikk Oppdal sin aller første barnehage?

4. Hva heter nettsiden som er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening og NRK?

5. Hvilken rennbygg tok sjuendeplassen i Norgescup skiskyting på normaldistanse på Lygna sist helg?

6. Hva er navnet til FNs barnefond?

7. Hvilken oppdaling er å se på 2,9 millioner melkekartonger fremover?

8. Hvilken farge var Blaafarveværket på Modum verdens største produsent av på begynnelsen av 1800-tallet?

9. Hvilken ny studieretning får Oppdal videregående skole fra høsten av?

10. Hvor mange brikker har hver spiller i bondesjakk?

11. Hva er en via ferrata?

12. Hva heter Norges eneste gjenværende produsent av treski?

13. Hvilken by har verdens eldste tunnelbane?

14. Hvilken statsrådspost hadde Hadia Tajik (Ap) i 2012-2013?

15. Hvor lenge varer mørketiden på Nordpolen?

16. Hvor renner elven Otra ut?

17. Hvilken sittende president møtte sin nåværende kone da han var 15 og hun var 39?

18. I hvilken monumental, tyrkisk bygning kan du lese runeinnskriften «Halvdan var her»?

19. Prinsesse Madeleine av Sverige og ektemannen Christopher O'Neill venter barn i mars 2018. Hvor mange barn har paret fra før?

20. Hva kalles et språk som fungerer som et fellesspråk for grupper som ikke deler samme morsmål?

SVAR: Svar: 1. Johnny Johansen 2. Jamaica 3. 26. februar 1973 4. Ut.no 5. Simen Hårstad 6. UNICEF (United Nations Children’s Fund) 7. Timon Haugan 8. Koboltblått 9. Barne- og ungdomsarbeiderfag 10. Tre 11. En klatresti der fjellet er utstyrt med faste sikringsmidler som stålwire. Bøyler, stiger og broer. 12. Rønning Treski 13. London 14. Kulturminister 15. Fra 25. september til 18. mars 16. I Kristiansand 17. Emmanuel Macron, president i Frankrike 18. Hagia Sophia i Istanbul, bygget på 500-tallet 19. To 20. Lingua Franca