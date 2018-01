Barnas Turlag er oppe og går igjen

Kultur

Barnas Turlag er Den Norske Turistforenings tilbud for barn og barnefamilier. Her tilbys det spennende turer i skog og fjell, på barnas premisser, og hvor de voksne er aktivt med. På turene legges det vekt på at barn og voksne får oppleve gledene i naturen sammen, og målgruppen er familier med barn opp til 13 år.

Barnas Turlag har lokale avdelinger over hele landet, og i Trøndelag er det Trondhjems Turistforening som har "overoppsyn" med i alt 13 lokale lag, inkludert Barnas Turlag Oppdal. I Rennebu er det også en egen avdeling av Barnas Turlag, men denne har en stund nærmest ligget brakk.

–Vi arrangerte så sent som i høst en mørketur til Buvatnet, men det har ellers ikke vært så mye trøkk. Jeg har sittet med dette alene, og har lenge vært på utkikk etter noen til å ta over, sier tidligere leder av Barnas Turlag Rennebu, Karin Aasbakk.

Selv om aktivitetsnivået har vært lavt en stund, synes Aasbakk tilbudet er så bra, at hun ikke ønsket å legge ned det lokale turlaget. Nå har Marit Sørhus Holden og Oddrun Aashaug tatt over stafettpinnen, og allerede førstkommende søndag vil turlaget være i aktivitet.

–Første arrangement ute er ski- og akefest i NM bakken på Berkåk i Rennebu søndag 21. januar i anledning Den Norske Turistforening sitt 150-års jubileum. Bli gjerne med på utebursdagen på søndag, oppfordrer Anne van der Wijst, som er Barne- og ungdomsansvarlig i Trondhjems Turistforening.

Ta med bestevennen, pappa, mamma og kanskje en onkel, tante eller bestefar. Du bør også ta med akebrett og/eller ski, varme klær og selvfølgelig godt humør og bli med på ski og akefest. barnas Turlag stiller med turtipp med premier til alle, sier arrangøren i invitasjon til dagen.

Lokalleder for barnas Turlag Rennebu, Marit Sørhus Holden, forteller at de ennå ikke har fastlagt så mange arrangementer i løpet av året.

–Planleggingen er i gang, og disse vil vi offentliggjøre fortløpende på våre Facebook sider. Det vil bli lavterskeltilbud som ikke krever for mye organisering og styr, verken for oss eller deltakerne. Vi er uansett litt i startfasen ennå, sier hun og ønsker alle velkommen til den kombinerte Kom deg ut dagen og bursdagsfeiringen i NM bakken på søndag.