Siden 2004 har avisa Opp med hjelp av lesere og en jury kåret åretsnavn i Oppdal. 19. desember i fjor fylte OPP-avisa 15 år og det markerte de i kveld med to utsolgte jubileumsforestillinger i kulturhuset.

Tradisjonen tro ble det revyinnslag av Magnhild Tågarda Utfærdstronge og Svein Skeptismoen og premiere på fersk revyvise.

Flere musikalske artister tok turen innom showet, blant annet Erlend Ropstad, Ingrid Lian Børgum, Signe Sande (16) og Sarah Frelsøy.

I tillegg til gjester og musikk, skulle også Årets navn dele ut. Juryen for 2017 har bestått av fjorårsvinner Endre Hals, redaktør i OPP-avisa Per Roar Bekken og banksjef Gro Furunes Skårsmoen i Oppdalsbanken.

Årets navn 2017 er Sjur Fosheim Sæther og Claus Christian Hansen.

Fosheim Sæther forteller at for dem var det viktig å få lov til å bekrefte kjærligheten til ett menneske i kirka.

- Jeg er oppvokst i Oppdal og Oppdalskirken utgjør en ramme for oss, sier han.

- Like før jul kom det en fremmed person bort til meg og gratulerte oss med det som hadde skjedd tidligere i år. Vedkommende syntes at det var stort og det å få høre sånt, gjør meg ydmyk, sier Fosheim Sæther.

Claus Christian Hansen kommer dra Danmark og forteller at oppdalingene er lett å komme i kontakt med.

- Folk er liberale om de kjenner deg. Folk har blitt mer rausere og mer åpen, sier han.

Juryens begrunnelse: Å vokse opp og være annerledes i et bygdesamfunn har i alle tider vært tøft. I byen er det lettere å gjemme seg og falle inn i mengden. I småsamfunn er folk som er utenfor boksen en av få og langt mer synlig for sambygdinger. Den oppmerksomheten, særlig om den går over i fordomsfulle holdninger, er ikke alltid like lett å takle. I verste fall kan det prege et helt liv. mange velger da i stedet å leve i skjul, i skapet og det gjør tilværelsen trasig. Å stå fram som den du er, uten å tenke på hva naboen mener eller folk på butikken synes, krever mot og modenhet. Enda mer mot er det å stå fram først. Det er tøft å gå ut først i rekka å sette nye spor, bryte grenser og å være foregangs menn og foregangs kvinner i en ny tid. For før det er det alltid brytningstid, der frontene kan være steile og at motet blir satt på prøve. Det gjelder å holde ut sammen og å la de vennlige klappene på skuldra, de gode ordene og kjærligheten gi styrke på veien når man skal ta beslutninger som er enda større enn seg selv. To slike skrev OPP om i året som gikk. Omtalen i avisen, bildene og historien på nett førte til oppmerksomhet rundt en sak vi i avisa ikke hadde opplevd maken til i 2017. Godheten flommet over i sosiale medier og bygdetrollene var borte. Kanskje var det snakk om ei ny tid, for den som velger å leve livet annerledes enn flertallet. Oftere settes ringene på to fingre, på kirketrappa kommer et kjærlighetskyss. Lørdag 16. september 2017 blir paret det første likekjønnede, som er viet i Oppdal kirkes 366 år lange historie.