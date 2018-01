- Veldig stas at arbeidet vi gjør blir satt pris på

Kultur

Søndag kveld gikk den tradisjonelle nyttårskonserten til Oppdal juniorkorps og Oppdal musikkforening av stabelen. Kvelden ble innledet med den tradisjonelle Champagne-Galoppen, og deretter fikk publikum servert et varierende program, med musikk fra både ABBA, marsjer, Disney-medley og disco.

I tillegg ble kommunens kulturpris og Ildsjelprisen delt ut, og publikum og korpsene fikk endelig vite hvem som skulle dirigere Radetsky March.

Skal få hedersplassen i stua

- Det er veldig trivelig å motta prisen og at det arbeidet vi gjør blir satt pris på, forteller Aud Ingrid og Ola Arne Aune til Opdalingen.

De forteller at de ikke hadde trodd at de skulle få prisen, men de fikk beskjed for en stund tilbake at de hadde blitt valgt ut som vinnere at kulturprisen 2017.

- Hvordan er det å se at arbeidet dere har lagt ned for Drivdalen og Oppdal bli brukt daglig?

- Det er veldig artig å se at det man liker aller best, som å være i skogen og legge til rette for andre, blir brukt av både store og små. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra folk, forteller de.

Beviset på at de har mottatt Oppdal kommunes kulturpris for 2017 skal få hedersplassen i stua.

I år var det også første gangen kulturprisen ble offentliggjort på selve konserten. Tidligere har den blitt offentliggjort for allmennheten før konserten.

- Jeg tror dette er veien å gå i framtiden. Det vil også skape mer blest om prisen og om konserten og som også vil trekke mer folk, sier kulturkonsulent Sjur Vammervold.

han sier at de fikk inn mange gode nominasjoner til prisen.

- Alt som har kommet inn de siste tre årene blir automatisk med i vurderingen. I år føler jeg at vi kom fram til verdige vinnere, som har lagt ned en stor innsats for idrett, kultur og folkehelse, sier han.

I juryen for Oppdal kommunes kulturpris sitter Sjur Vammervold, ordfører Kirsti Welander og Eli Dahle, som er leder i driftsutvalget.

Juryens begrunnelse: Vinnerne av Oppdal kommunes kulturpris for 2017 har over flere tiår bidratt til lokalsamfunnet med frivillig arbeid. Enten det har vært innenfor idrettslaget, lokalhistorie eller skole og oppvekst, har vedkommende lagt ned utallige dugnadstimer til det beste for de rundt seg.

De har vært store pådrivere for å få hele familien i aktivitet. Dette har de gjort gjennom å tilrettelegge for lavterskel friluftsliv i nærområdet hvor barn og unge så vel som eldre har fått stor nytte av deres arbeid.

De har drevet skjøtsel av vårstigen, satt opp plakater som formidler lokalhistorie og vært primus motor for den tradisjonsrike Embretmarsjen siden tidlig 80-tall.

Gjennom sitt engasjement i Drivdalen idrettslag i en årrekke, har de satt ut trimposter og trimbøker, rustet opp stier, laget trimkort, og det er startet skole- og barnehagetrim for å nevne noe. Dette er bare noe av arbeid de kan tilskrives store deler av æren for.

Deres arbeid har vært, og er fortsatt, til nytte både for Drivdalinger, Oppdalinger og tilreisende. Engasjementet og arbeidsviljen til vinnerne er høyst prisverdig og fortjener i aller høyeste grad en påskjønnelse etter juryens syn. Kulturprisen for 2017 går derfor til Aud Ingrid og Ola Arne Aune for sitt årelange arbeid med folkehelse, lokalhistorie og friluftsliv, med hele familien i fokus.

- Det ble noen timer med youtube før konsertstart

Tradisjonen tro skulle en gjestedirigent dirigere Radetsky March, som avsluttet årets nyttårskonsert.

- Favorittmiddagen til årets gjestedirigent er kjøttkaker med litt for tynn saus og ihjelkokte mandelpoteter. Favorittreisemålet er korrupsjonens høyborg, Roma. Årets gjestedirigent liker godt å gå rando-skiturer og vedkommende tror at skostørrelsen er 45. Årets gjestedirigent er 24 år, har et sterkt forhold til kulturskolen, hvor han har vært både elev og vikar. Han har nylig flyttet hjem og fyrer gjerne i pizzaovnen. Årets gjestedirigent er kulturkonsulent Sjur Vammervold, leste Tone Norbeck opp før publikum gjettet seg til hvem årets gjestedirigent var.

For Vammervold selv var det å dirigere en helt ny oppgave.

- Det ble noen timer med youtube før jeg skulle i aksjon. Da jeg ble spurt om å være årets gjestedirigent, takket jeg ja med en gang, sier han til Opdalingen.

- Jeg møtte en del artige blikk da jeg så meg om, men etter omstendighetene og forutsetningene, følte jeg at det gikk bra, sier han med et smil om munnen.

- Hadde ikke klart det alene

Sigrid Mesloe ble kåret til årets ildsjel for 2017 og mottok en premie på 10.000 kroner, som hun ønsket å gi til Oppdal demensforening.

Hovedpersonen selv var bortreist og hadde ikke anledning til å møte på selve konserten, men hadde spilt inn en liten videosnutt, hvor hun mottok prisen.

- Jeg ble svært overrasket da jeg fikk beskjed om at jeg skulle få prisen. Det setter jeg utrolig stor pris på. Men å være ildsjel for seg selv går ikke, så denne prisen ønsker jeg å dele med hele teamet i Oppdal demensforening og alle frivillige som har stilt opp. Uten dem hadde det ikke gått, sier hun.

Årets jury har bestått av Svein Asphaug Dørum, Christin Gjønnes, Stig Magne Høiberg, Sissel Carita Størvold og Jon Albu, og de skal foreta det vanskelige valget hvem som til slutt skal få prisen.

Disse har mottatt Ildsjelprisen tidligere: