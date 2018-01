Opplev Van Gogh-museet fra kinosetet

Kultur

Onsdag 7. februar inviterer Oppdal kulturhus i samarbeid med Oppdal kunstlag til kunstkino ved kinosalen på Oppdal. Kinosjef Morten Haagensen og Guri Conradi ved kunstlaget var tydelig fornøyde, da de presenterte arrangementet under et pressemøte i kinosalen tirsdag ettermiddag.

Filmen som skal vises heter «Vincent Van Gogh: A New Way of Seeing». Her får publikum en guida tur i Van Gogh-museet i Amsterdam.

Haagensen forteller at både Trondheim kino og kinoen på Gimle har prøvd ut konseptet.

- På Gimle var forestillinga utsolgt, så der ble det ekstraforestilling. Vi håper vi kan bygge opp dette, så folk får øynene opp for konseptet. Kunst blir gjerne sett litt på som en byting, men jeg vet det finnes mange kunstinteresserte rundt om i distriktet her, sier kinosjefen.

- Et fantastisk tilbud

Guri Conradi er fra seg av begeistring for initiativet til Haagensen.

- Jeg synes dette er et fantastisk tilbud. Styret i kunstlaget fikk smakebiter på en rekke filmer og ble bedt om å plukke ut en film. Van Gogh-filmen virket veldig spennende, sier hun.

Duoen håper å få til et par kunstvisninger i kinoen per semester. Disse filmkveldene er allerede ført inn i kunstlagets aktivitetsplan.

To medlemmer fra kunstlaget vil være med som verter, sammen med den som styrer kinoen, under de forskjellige visningene. Etter filmene blir det muligheter for publikum til å stille spørsmål.

- Folk må ikke bli redde for å komme. Det er ikke noe press om at folk skal stille spørsmål. Det er bare å ta turen dersom du kun ønsker å nyte filmen, også, sier Haagensen.

Eksklusive kunstverk

Kinosjefen utelukker ikke at de kommer til å dekorere litt og gjøre ramma rundt denne visningen litt ekstra fin.

Conradi ante ikke engang at «kunst på kino»-konseptet eksisterte før Haagensen tok kontakt. Hun tror det blir midt i blinken for kunstglade oppdalinger.

- Jeg reiser jo rundt på diverse utstillinger, hvor vi ofte deles opp i grupper på 20-30 personer. Siden jeg har ganske dårlig syn, er det ikke alltid jeg virkelig får studert bildene. I kinoen får vi virkelig se detaljene. Publikum får også se kunstverk som ikke er utstilt på Van Gogh-museet, rett og slett fordi de er for verdifulle til å ha hengende framme, skryter hun.

I tillegg forteller filmen deler av kunstnerens livshistorie.

- Vi håper å bygge opp dette konseptet over tid. Vi er klar over at det er en nisje, men vi håper at både kunstentusiaster og potensielle nye interesserte tar turen og sjekker det ut. Vi håper å bygge opp et bedre og bedre tilbud etter hvert.

Ønsker et bredt kulturspekter

Det legges bare opp til at det blir én visning per film. Ergo blir onsdag 7. februar eneste visning av Van Gogh-filmen, med mindre samtlige 104 billetter rives bort. Da øker muligheten for ekstraforestilling.

- Det er viktig for oss at kinoen framstår som en arena for mye mer enn bare «Fifty Shades of Grey» og «Transformers». Her er alle typer kultur velkomne. Vi har allerede vist opera fra Den Norske Opera live. Det finnes så mange muligheter som vi ønsker å utforske, sier Haagensen.

I tiden som kommer foreligger det planer om å vise enda flere kunstfilmer. Neste kunstfilm ved Oppdal kino er «Hitler vs. Picasso – And the Others». Den går av stabelen på dagen 78 år etter at tyskerne invaderte Norge, altså mandag 9. april.