- Å komme til finalen vil være et boost for karrieren min

Hanne Mjøen fra Oppdal kan bli årets Urørt i P3, dersom hun stemmes fram av publikum. Neste uke skal hun opp i duell mot andre Urørt-deltakere. Kommer hun seirende ut der er det ny avstemming før finalen avholdes 1. mars under by:Larm i Oslo.

Totalt åtte band og artister skal opp i dueller i P3 neste uke, og stemmene kan avgis på P3.no.

I år har oppdalingen hatt hele tre låter roterende på NRK P3. Det er låtene "U", "The City", og "Feels So Good", et samarbeid med produsent-duoen Future Duper.

I fjor opptrådte hun også på festivaler som Vill Vill Vest, Slottsfjell og Findings.

- En kul beskjed å få

Beskjeden om at hun var en av artistene som skal kjempe om å bli årets Urørt, fikk hun på Trondheim Calling.

- Jeg skulle gjøre en lydsjekk før opptredenen min og Nina, som gjøre Urørt, spurte meg om en del ting, helt til hun sa til meg at jeg var en av de nominerte som kjempet om å nå Urørt-finalen i mars, forteller Mjøen til Opdalingen.

- Jeg ble svært overrasket og veldig glad av å få den beskjeden, sier hun.

- Hvordan skal du få folk til å stemme på deg?

- Jeg skal blant annet ut på gaten i Oslo og filme litt, hvor jeg pratet med folk. I videoen skal jeg også presentere meg selv og gjøre mye forskjellig som jeg skal legge ut på Facebook-siden min, sier hun.

Årets Urørt-finale sendes direkte på radio 1. mars.

- Hva vil denne nominasjonen og eventuell finaleplass betyr for karrieren din?

- Det vil bety masse. Det er ofte festivaler booker inn artister som har gjort det bra i Urørt og det hadde vært veldig stort å få være en del av Urørt-vinnerne. Det er mange store artister i Norge i dag som har fått en boost i karrieren etter Urørtfinalen, som blant annet Gabrielle og Arif. Å komme til en Urørt-finale vil være en port inn for meg, sier hun.

Forrige uke spilte oppdalingen to konserter under Trondheim Calling. Selv ble hun sjokkert når hun ankom spillestedet.

- Jeg fikk helt sjokk når jeg kom på første gigen på Klubben. Det var stappfult av folk. Det var en kjempeartig opplevelse og publikum var virkelig med. Det var en vill stemning, sier hun.

Planlegger konsert på hjemmebane

Selv synes hun det var stas å spille i Trøndelag igjen og røper at det i løpet av 2018 vil bli konsert på hjemmebane.

- Vi jobber med å få til en konsert i Oppdal i løpet av dette året. Jeg har enda ikke spilt hjemme i Oppdal, så det gleder jeg meg til, sier hun.

Oppdalingen har flere låter som spilles jevnlig på radio og hun opplever at stadig flere kjenner henne igjen på gata.

- Jeg er fortsatt veldig i underrgunnen og jeg må bevise og finne min plass i denne bransjen. Men en plass i Urørt-finalen kan hjelpe meg karrieremessig. I tillegg har jeg fått mange ny fans i det siste som kommer på konsertene mine, og det er veldig gledelig, sier hun.

Klar med ny musikk

Neste fredag slipper hun også en ny singel, "Vanilla".

- Det skjer veldig mye på en gang og det synes jeg er veldig spennende. Vi skal også slippe musikkvideo til denne låten og det blir veldig kult. Jeg ønsker ikke å si så mye om hva låten handler om, jeg vil har publikum skal få tolke selv, sier hun.

23. februar skal hun til Alta og hun er også booket til XO-festivalen i Volda.