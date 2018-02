Fokus på samiske levemåter, språk og tradisjoner

Kultur

I januar har avdelingen Rogna brukt samlingsstunder til å lære om samene og deres kultur.

- Vi har skaffet oss kunnskap om deres forskjellige levemåter, språk og tradisjoner. Dette har vi gjort gjennom samtaler, fortellinger, sanger, joik og bilder. Deretter har barna fått gjenskape sine inntrykk gjennom ulike formingsaktiviteter som tegning, maling, klipping av samekofter og luer i papir og filt og bygging av samisk leirplass i miniatyr, forteller Venche Eithun.

Hun forteller at de både ser og hører at barna har syntes dette har vært et interessant tema.

- Barna tegner reinsdyr og de leker reinsdyr og de går rundt og joiker. Vi har også fått tilbakemeldinger fra foreldrene at barna har snakket mye om dette hjemme.

Så den 6. februar ble samefolkets dag behørig markert med en utedag. Se bilder øverst i artikkelen!