Hanne til Urørt-finalen

Forrige fredag kom nyheten om at Hanne Mjøen fra Oppdal var en av åtte artister/band som var klare for å kjempe seg til en Urørtfinale. Denne uken skal to og to artister konkurrere mot hverandre og artisten med mest stemmer er videre til finalen, som avholdes på 1. mars under by:Larm i Oslo.

I dag skulle Mjøen ut i duell mot artisten Paria. Der var det oppdalingen som gikk seirende ut av duellen og er klar for Urørtfinalen i mars.

- Hva vil denne nominasjonen og en finaleplass bety for karrieren din?

- Det vil bety masse. Det er ofte festivaler booker inn artister som har gjort det bra i Urørt og det hadde vært veldig stort å få være en del av Urørt-vinnerne. Det er mange store artister i Norge i dag som har fått en boost i karrieren etter Urørtfinalen, som blant annet Gabrielle og Arif. Å komme til en Urørt-finale vil være en port inn for meg, sier Mjøen til Opdalingen.

På sin Facebook-side ønsker oppdalingen å takke alle som har delt, stemt og heiet henne fram i dag.