Noen av Marvels dypeste karakterer til nå

Kultur

Om det er en ting Marvels nyeste filmer har lært meg å sette pris på, er det hvordan filmstudioet endelig har innsett at det er god ting å gi mer makt til filmenes individuelle regissører. Tidligere har mange av superhelt-filmene fra Marvel hatt en tendens til å føles veldig like og generiske, muligens som resultat av at hver enkelt regissør hadde lite makt i forhold til de store studiooverhodene. Regissører som gikk for langt fra produsentenes visjon risikerte å bli sparket fra prosjektet, noe vi så med Edgar Wright og «Ant Man». Etter to filmer som virkelig skriker av sine regissørers individuelle stil er det mer klart enn noen sinne at dette absolutt er veien å gå om superhelt-sjangeren skal forholde seg relevant.

Bli med til Wakanda

Vi blir introdusert til det fiksjonelle afrikanske landet Wakanda, et land mer høyteknologisk enn noe annet sted på jorda, men som for resten av verden ikke ser ut som mer enn et fattig u-land. Landet ble grunnlagt på et fjell av metallet vibranium, som også er årsaken til landets rikdom og teknologiske fordeler.

Det er her vi blir kjent med T’Challa (Chadwick Boseman), som etter sin far kong T’Chakas død må gjøre seg klar til å bli konge av Wakanda, og med det også landets beskytter, den sagnomsuste Black Panther. I løpet av filmen blir vi vitne til mange av de utfordringene som kommer med en slik rolle, som utfordringer fra andre stammeoverhoder, og farens synder som kommer tilbake og hjemsøker han.

Wakanda er rett og slett en utrolig fascinerende lokasjon for en film som dette. Her snakker vi altså en real miks av gammel afrikansk kultur og futuristiske scifi-elementer. Vi går fra fargerike gamle ritualer og konflikt mellom stammer til magnetiske tog og høyteknologiske våpen.

Hver av de ulike stammene i landet har sitt eget område som alle har sitt særpreg, fra krigerstammen som ser seg selv som gorillaer oppi fjellene, til grensevaktene som avler gigantiske neshorn for å forsvare Wakandas grenser.

Til en film med fargen svart i tittelen er «Black Panther» faktisk en veldig fargerik film, og kombinerer vi dette med imponerende visuelle effekter og en fascinerende setting så begynner vi å snakke noe.

Karakterer som skinner

«Black Panther» inneholder et skuespiller-galleri av hovedsakelig mørkhudede skuespillere, noe som er forfriskende å se, men om ikke det var nok inneholder filmen også mange sterke kvinnelige karakterer som absolutt hamler opp med gutta. Nesten alle karakterene i filmen er også skrevet med den dybden de fortjener, om det så er T’Challa som må ta et oppgjør med farens valg om å skjule Wakandas resurser for resten av verden, eller skurken Erik Kilmonger (Michael B. Jordan) som har en høne å plukke med T’Challa og hans familie.

Begge karakterene er godt spilte av Jordan og Boseman, men spesielt Kilmonger er et av filmens høydepunkter. Kilmonger er en skurk med sympatisk forhistorie som jeg faktisk følte jeg kunne forstå motivasjonene til, noe som for meg er et av de viktigste kriteriene når det kommer til å lage en bra skurk i film. Måten konflikten i filmen blir oppløst på føles også tilfredsstillende og overraskende relevant, noe vi nok kan takke regissør Ryan Coogler for.

Humoren i filmen kan være noe varierende, med visse linjer som ikke alltid treffer like godt som de kanskje burde gjort. Actionsekvensene er det også flere av, og disse ser som forventet veldig bra ut, med visse små unntak, selv om dette kan skyldes at jeg så i filmen i en 3D-visning hvor det kunne virke som brillene ikke var helt kalibrert. Uansett vil jeg alltid anbefale 2D ovenfor 3D.

«Black Panther» byr på en moderne variant av afrikansk kultur, og gir oss samtidig en engasjerende historie fylt med dype karakterer og solid action. Filmen har en særegen stil, og er på mange måter et friskt pust for mangfoldet innad i superhelt-sjangeren.

Marvels superhelt-univers viser null tegn til å skulle gi seg enda, for «Black Panther» er en av seriens sterkeste innslag hittil. Her burde det være mer enn nok underholdning til å overleve ventetiden til neste kapittel, selveste «Avengers: Infinity War» som kommer allerede i April.

Terningkast 5