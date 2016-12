Enklere enn du skulle tro

Det skal ikke så mye til: Noen brødpinner (heter grissini på italiensk) med spekeskinke surret rundt, kjøttboller med masse chili og hvitløk, hjemmelaget tortillachips, tre dipper og et vaffeljernstekt ostesmørbrød laget med lomper. Slenger du på en hjemmelaget klementin- og granatepledrikk i stedet for den vanlige colaen har du garantert både mettet og imponert venner.

Det er dippene som binder det hele sammen, så lag gjerne mye. Tomatsalsa fra glass er like godt som noe du selv kan lage, mens hummus og most avokado enkelt lages ved å mose henholdsvis kikerter og avokado med litt hvitløk, olje, sitron og en dæsj chili. Dippene er gode til alt! En kjøttbolle i salsaen, spekeskinke og grissini i avokadorøren og en lompe- eller tortillachips i hummusen.

Selv om småspising er både godt og hyggelig, trengs det liksom noe skikkelig mat på et tapasbord også. Så frem med vaffeljernet! Du kan selvfølgelig lage helt vanlig ostesmørbrød med brød i vaffeljernet, men siden det er tett på jul har mange huset fullt av lefser eller lomper. Da er det bare å begynne å bygge: Lompe, pesto, ost, noen skiver kjøttpålegg, et par løkbåter, mer ost og til slutt en lompe til. Løft forsiktig hele pakka over i varmt vaffeljern, klem godt sammen og stek til osten er smeltet og alt er godt og varmt. Skjær i biter og server varme.

Det finnes nesten ikke grenser for hvordan du kan utvide denne lille tapassamlingen. Prøv med noen ekstra sukkererter og gulrotstaver til dippene, og hvem vet – kanskje litt potetgull når spillkvelden tar helt av?

STERKE KJØTTBOLLER

(4 porsjoner)

400 g kjøttdeig av svin

1 ts salt

½ ts pepper

1 ts tørket oregano

½ løk

½ rød chili

1 egg

2 fedd hvitløk

2 ss strøkavring

Finhakk løk og chili og elt inn i kjøttdeigen sammen med alle de andre ingrediensene. Rull små kjøttboller for hånd. Legg dem i et ildfast fat, og sørg for at de ikke ligger helt inntil hverandre. Varmen skal få plass. Stek ved 180 grader til kjøttbollene er gjennomstekt, rett i underkant av 10 minutter. Træ gjerne kjøttbollene på tannpirkere sammen med en cherrytomat.

LOMPECHIPS

4 lomper

litt rapsolje

krydder (maldonsalt, paprika, hvitløkpulver)

Sett ovnen på 180 grader. Pensle lompene på hver side med rapsolje, skjær dem i trekanter med pizzahjul og spre dem utover en stekeplate med bakepapir. Dryss med ønsket krydder og stek i ovnen i ca. 5 minutter. Server chipsen med hummus, most avokado og kanskje litt salsa (fra glass!).

HUMMUS

(4 porsjoner)

1 boks hermetiske kikerter (à 240 g)

saften av ¼ sitron

2 fedd hvitløk

½ ts salt

½ ss tahini (kan droppes)

½ dl olje

½ ss finhakket frisk persille

Skyll kikerter godt. Kjør kikertene i en foodprocessor sammen med sitronsaft, hvitløk, salt, tahini og olje. Vend inn finhakket persille til slutt.

VAFFELJERN-GODIS

(4 porsjoner)

8 lomper

8 ts grønn pesto

16 skiver kjøttpålegg (kalkun, skinke e.l.)

12-16 skiver ost

litt rødløk

Del rødløk i tynne båter. Smør pesto på lompene og legg på pålegg, ost og rødløk. Legg to og to lomper sammen, og stek i vaffeljern til de er sprø og gylne. Del i trekanter og server varme.

KLEMENTIN-DRIKK

(per glass)

2-3 skiver klementin

1 ss granateplefrø

2 ss granateplejuice

boblevann, enten bare vann med kullsyre eller sitronbrus for litt mer smak

Ha klementin og granateple i glass og fyll opp med boblevann ved servering.