Skal styrke kvalitetsopplevelsen av produkter fra oppdalsregionen

- Det som startet som et prosjekt med satsing på lokalmat og hvordan deltakerne kunne samarbeide for å få økt lønnsomhet i hele verdikjeden, fra primærprodusent til ferdig vare, ble 6. april et samvirke, står det i en pressemelding.

Følgende bedrifter er en del av samarbeidet: Bakeriet Sprø, Bortistu Gjestegard, Bjørkåsen Gård, Jo-sætra Produkter, Megarden Limousin, Oppdalsmat, Oppdal Spekemat, Styrsvollen Gard og Trollheim-Nerskogen. Nyvalgt styreleder er Jon Erik Schønheyder. De øvrige styremedlemmene er Marthe S. Øiamo, Linda Mai Helmersen Weiseth, Siv Remmetun Lånke og Lars Erik Megarden.

En sentral del av satsingen er å styrke kvalitetsopplevelsen av produkter fra Oppdalsregionen.

- Målsetningen er å etablere Oppdal som et egenartet kvalitetsbegrep i markedet. Oppdal – Smak av fjell skal bli Norges mest attraktive merkevare innen lokalmat, tett knyttet til de unike forutsetningene for matproduksjon i fjellbygda Oppdal, står det videre i pressemeldingen.

Deltakende bedrifter satser på en felles merkevare for mat og drikke produsert i Oppdal og nært tilstøtende områder. Designbyrået TANK har på oppdrag fra bedriftsnettverket jobbet frem et utkast til felles profil som skal benyttes på produkter og til markedsføring av Oppdal - Smak av Fjell.

Profilprosessen er godt i gang og bedrifter og aktører i nettverket vil ha anledning til å benytte den felles merkevaren om kort tid.