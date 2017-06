Åmotsdalsfestivalen "flesker" til med kortreist mat

De fleste kjenner han kanskje best som kokken på Spar-butikken, men i helga skal Francisco Gomes diske opp med ekte festivalmat på Åmotsdalsfestivalen.

Musikkfestivalen i Åmotsdalen går av stabelen samme dag som en "miniutgave" av matfestivalen Matauk blir arrangert rundt på matbutikkene i Oppdal, så da passer det bra at det blir fokus på kortreist mat også oppe i Åmotsdalen.

Glade griser

- I tillegg til vanlig festivalmat som pølser og hamburgere, så skal det også serveres grillspyd på lokal gris, forteller Francisco.

Det er ekte Åmotsdal-gris som skal mette sultne festivaldeltakere, og dersom det er sant at lykkelige griser gir godt kjøtt, så kan festivalfolket se fram til en smaksopplevelse av de sjeldne. Grisene har nemlig levd Herrens glade dager i liene i Åmotsdalen, så livskvaliteten og beitet skal det i alle fall ikke være noe å si på.

Kjøttet gjøres ferdig på forhånd, og det skal marineres og gjøres ekstra mørt, forteller Francisco til Opdalingen.

Musikkfestilval

Torbjørn Orkelbog forteller til Opdalingen at selv om musikkfestivalen også i år har et hovedtrekkplaster, så gleder han seg også over at man i år har fått med en rekke andre musikalske innslag.

Triple B Band, Cane Shakers, Frode Hårstad, Julie Rønning Flatmo med band og Kristian Raanes stiller på scenen.

- Vi satser på at Åmotsdalsfestivalen skal bli en musikkfestival med bredde og at både kjente og mindre kjente artister kan by på gode musikkopplevelser.

Årets hovedartist er Vestlandsfanden som byr på folkrock crossover, skikkelig festivalmusikk med andre ord.

Så spørs det om "fanden" blir velsignet med godt vær, men på den andre siden, noen regndråper har aldri tatt livet av ihuga festivalfolk.

For å unngå trafikkaos opp gjennom Åmotsdalen så blir det satt opp busser fra Skysstasjonen hver hele time fra tidlig på ettermiddagen.