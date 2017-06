Alle matbutikkene med fokus på lokal mat

Årets Matauk-festival blir en mini-utgave blant annet på grunn av at nye arrangører er i ferd med å ta over festivalen.

Og med et sentrum som for tiden er en stor byggeplass, samt at det skjer to andre store arrangment i Oppdal denne St. Hans-helga passet det bra med en "Matauk light" i år.

Dette til tross, kortreist og lokal mat skal likvel stå i sentrum denne helga, samtlige matbutikker er nemlig med å sette fokus på lokalmat lørdag 24. juni.

Oppdalsmuseet holder åpen dag med fokus på mat søndag 25. juni, samt at musikkfestivalen i Åmotsdalen har lagt inn kortreist og lokalprodusert festivalmat inn i sitt program.

St. Hans-helga er fortsatt helga der du både kan spise ekstra godt og kjøpe med deg ekstra god mat fra Oppdal.

Som en ekstra bonus kan du også delta på Opdalingens "Matauk-stafett.

Ved å stikke innom alle matbutikkene i Oppdal og dermed få med deg det store mangfoldet og kanskje noen overraskelser på veien, kan du være med i en konkurranse der du kan sikre deg litt ekstra penger til å kjøpe enda flere godsaker fra Oppdal.

Kupongen for Matauk-stafetten finner du i Opdalingen fra onsdag, du finner den på side 24. Du kan også be om en kopi av kupongen i butikkene fra og med lørdag morgen.