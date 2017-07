Hele kjøkkenhagen i én saus

Saus har lett for å få navn etter fargen. Hvit saus, brun saus, rød saus til desserten, og nå på sommeren er det vanskelig å komme unna sauce verte. Den grønne sausen. Enkel er den også.

Litt majones, litt rømme eller yoghurt, salt og hvitløk, og så til sausens stjerne: Urter. Uhorvelige mengder urter. Det er en grunn til at dette er en sommersaus, for du trenger stor og frodig tilgang til urter for å kunne lage denne.

Hvis du er litt uoppmerksom i urtebedet, opplever sikker du også at de plutselig har vokst litt for langt og er blitt for store og grove i bladene. Men med denne grønne sausen er ikke godt voksne urter noe problem. Du skal nemlig hakke dem i fillebiter.

Hjemme har du forhåpentligvis en kjøkkenmaskin eller blender, men hvis du skulle være på hytta uten strøm er det fullt mulig å bruke storkniven på urtene til de nesten er blitt en grønn grøt. Målet er uansett at det ikke skal være synlige blader igjen, bare grønn og jevn saus med masse smak.

En sauce verte inneholder faktisk såpass mye grønt at det kan telle med i regnestykket for om du får i deg nok grønnsaker. Den inneholder nemlig spinat som en nøytral base for å unngå at urtesmaken blir for voldsom. Spinaten er grønn og mild, og perfekt sammen med de urtene du velger til sausen din.

Oksekjøtt trives godt med persille (4 dl) og timian (1 dl). Til kylling og svin kan du halvblande persille og basilikum, og hvis du har noen salvieblader vil et par-tre av dem trekke smaken i en helt ny retning.

Bare ikke bruk for mye salvie, for det er en urt som lett tar over helt. Fisk på grillen trenger dill, så halvblandet persille og dill blir en god kombinasjon. Den sausen skal du også teste ut sammen med dampede blåskjell. Pill skjellkjøttet ut av skjellene, dypp det i sausen og rett inn i munnen. Bedre og enklere forrett er det ikke lett å finne nå på sommeren.

Men kan alle urter brukes? Nja. Løpstikke skal du holde langt unna sausen, og i stedet bruke i kokevannet til potetene. Rosmarin er også litt kinkig i bruk, siden den er såpass hard i konsistensen og har lett for å smake furunålboblebad hvis du bruker for mye. Til gjengjeld kan du vurdere å bytte ut spinaten med en blanding av løvetannblader og brennesleblader for en ny versjon.

Det finnes trolig flere ekte sauce verte enn det finnes franske bestemødre, så det er vanskelig å hevde at det finnes én oppskrift som er den «ekte». Men dette ble i hvert fall vår sauce verte, servert med helgrillet indrefilet av svin og grillede grønnsaker.

SAUCE VERTE

(4 porsjoner)

200 g spinat (enten fra frysedisken eller kjapt forvellet og avkjølt)

3 dl rømme eller tykk, avrent yoghurt

1 dl majones

3 dl persille

1 dl timian

1 dl basilikum

½ ts tørket estragon

½ ts salt

1 fett hvitløk, presset

1 ss nypresset sitronsaft

Klem spinaten godt så overflødig vann forsvinner. Ha alle ingrediensene i et kjøkkenmaskin med knivinnsats eller en blender og kjør til sausen er knallgrønn og godt blandet uten noen store urtebiter. Sjekk om det kreves mer salt og eventuelt litt pepper for å komme helt i mål. Hell over i en skål og sett den i kjøleskapet minst et par timer. Det gir bedre smak.

Sausen serveres kald.