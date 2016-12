De voksne må slutte å rope

Nå er det på tide at de voksne roer seg ned litt. Det er jo barna og ungdommen som skal gå på skolene, og det er de som skal bo lengst i kommunen. Nå er det på tide å høre mer på ungdommen i stedet.

Debatten om skolestruktren viser tydelig at den er preget av et såkalt desibeldemokrati; det er de som roper høyest, som blir hørt. Og de som snakker høyest er ofte voksne som snakker mest om at bygdas samhold og aktiviteter ut i grendene vil bli ødelagt dersom skolen blir lagt ned. Dette fører til at de unges stemme ikke blir hørt, og det faglige - som er det aller viktigste - blir lite diskutert.

Det er jo kommunens økonomi som forårsaker hele debatten. Det må kuttes i noen offentlige tjenester. Skal det da for eksempel bli tatt plasser fra sykehjemmet, eller skal vi legge ned noen skoler? Det er jo allerede regnet ut at på Berkåk er det plass til alle elevene i hele Rennebu.

Jeg ønsker at alle skal tenke over hva som er best for barna. Det trenger ikke være lett å være den eneste i klassen som er jente/gutt, eller å være den eneste som er fra sitt årskull. Da er det nesten flaks om de finner gode vennskap som varer. Derfor kan det være lettere å finne en person som du klaffer med, hvis det finnes flere valgmuligheter i større miljø.

Men skal skolene legges ned er det viktig at Berkåk blir et sted som også kan samle barn og ungdom. Derfor er det også viktig å gjøre sentrumet til et mer attraktivt sted å være. I dag finnes flere tilbud: klubben, NUFR, korps, kulturskolen og idrett, men disse tilbudene koster penger og de treffer ikke alle. Dette er helt supre tilbud, men hva med et sentrum for folk med andre interesser, der det er mulighet for at ungdommen kan «henge» sammen på en positiv måte? Derfor håper vi at kommunen kan investere i en aktivitetspark for de unge. Dette vil føre til at alle fra hele Rennebu kan møtes på et naturlig møtested for å være sosiale og skape vennskap.

Så nå er det på tide å høre på ungdommens ønsker, og prioritere dem. I en kommune som sliter med innbyggertall er det ekstra viktig å gjøre Rennebu til et attraktivt sted å være for alle, slik at ungdommen heller ønsker å komme tilbake. Derfor er det ekstra fint at avisa Opdalingen har tatt ansvar med tanke på dette problemet og har prioritert ungdom i denne utgaven. Det viser at det ikke er bare ungdom som har lagt merke til at de får lite å si i debatter som skjer i distriktet sitt. Så voksne: ro ned, og lytt til ungdommen.