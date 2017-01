Er du så sikker som du var?

Det er skrevet en rapport om at innemiljøet på Voll skole er dårlig. Rapporten er skrevet av noen som ikke er kvalifisert til å uttale seg om det. Det er skrevet en ny rapport av kvalifiserte folk, som har kommet frem til et helt annet resultat. Hvilken skal vi stole på?

For dem som sitter å bestemmer kan dette kanskje være et vanskelig valg, men for meg er valget enkelt! Den første rapporten, setter vi et stort kryss over, å hiver i søpla, å så velger vi å stole på den andre. Om den blir for vanskelig å stole på, ettersom rapportene har veldig ulikt resultat, så må vi faktisk ta en ny. Men bare med grunnlag av at den andre vurderingen ikke er til å stole på, for den første er det i alle fall ikke. Jeg jobber selv i helsevesenet, og vil sammenligne dette med at jeg som vernepleier har mer tillit til en legestudent på 2. året, enn en ferdig utdannet lege.

Innset og Voll skole er viktig for lokalmiljøet vårt, og er med på å forme oss i stor grad som mennesker. Fra vi er små, går vi i barnehagen og på skolen. Det er trygt og godt å vokse opp på et lite sted, der andre foreldre faktisk kjenner barna våre og bryr seg om dem. Ved at vi kjenner og blir personlig engasjert i andres barn, lærer vi også barna våre å ta vare på hverandre å se hverandre for dem de er, og sette pris på at vi er ulike. Jeg vil rose alle som bruker litt tid på de andre barna i barnehagen og skolen, jeg ser dere hver dag.

Om barna våre blir flyttet til Berkåk og kullene blir større, så sier det seg selv at mye av denne positive kontakten vil falle bort. Det er mindre sjanse til å bli sett, i større klassetrinn enn i mindre. For ikke å snakke om tiden læreren får til å hjelpe hver enkelt elev. Jeg synes det er trygt og godt å vite at barna går på en liten skole, der kvaliteten på læringa og lærerne er av høy kvalitet. Dere er rå!

La sjela være i bygda vår!

Mye av tilhørigheten for bygda vår får vi når vi er små. Det vil si at det er viktig for fremtidig bosetting at fremtidas ungdommer i Rennebu, får en god tilhørighet til lokalmiljøet. Tilhørigheten blir skapt ved å skape barndomsminner, som setter seg som gode følelser i sjela!

Hvor er det barna tilbringer mest tid, bortsett fra hjemme sammen med oss foreldre? Jo det er i barnehagen og skolen. Her skaper barna gode minner sammen hver dag og knytter vennskap som varer livet ut. Noe som fører til at mange kommer flyttende tilbake til de bygdene vi alle er så glad i. Derfor er det viktig at skolen og barnehagen på Innset og Voll består, så flest mulig velger å bosette seg med sine familier i utkantene av Rennebu. Etter min mening, ligger sjelen i Rennebu i utkantene, og jeg tenker da like mye på Innset som på Voll. Vi vil vel bevare innbyggertallet i Rennebu, vil vi ikke?

Jeg har ikke kjennskap til hvor mange arbeidsplasser det er på Innset, så her nevner jeg bare Voll.

På Voll skole og barnehage er det 30 arbeidsplasser. Mange av disse har jobbet lenge og har derfor høy ansiennitet. Om skolen og barnehagen legges ned, vil derfor 30 ansatte bli overflyttet eller miste arbeidsplassene sine, og dette blir vurdert etter ansiennitet.

Dette vil si at mange av dem som eventuelt mister jobbene sine på Innset og Voll, har krav på å jobbe på Berkåk skole og Vonheim Barnehage, om de har høyere ansiennitet enn de som jobber der. Derfor står også noen av arbeidsplassene til disse også i fare! Enten ved overflytting eller oppsigelse, alt ettersom om man har jobbet mer eller mindre enn to år i fast stilling i kommunen.

Dette kan jo føre til at de som er nyutdannet kanskje velger en annen kommune å begynne å jobbe i, selv om de er veldig heldige å få tilbud om fast stilling i Rennebu kommune. Det er jo nettopp disse vi vil skal bosette seg i kommunen vår, å stifte familie her. Er det ikke?

En annen utfordring er også at de som har jobbet mer enn to år i fast stilling i kommunen, har krav på fast jobb i kommunen. Noen som kan svare på hvor disse arbeidsplassene finnes? Og hva kommunen da sparer på å legge ned skolene?

Da butikkene på Stamnan og Innset ble nedlagt, mistet vi mye av kontakten med nærmiljøet vårt og naboene våre. Om Voll skole legges ned, kommer det mest sannsynlig også til å bli mørkt på "Bua" og på barnehagen, bare uvisst i hvilken rekkefølge.

Bare jeg tenker på å stå utenfor grinda på den herlige barnehagen vår, som er helt tom og stille, gjør at jeg grøsser litt innvendig! Det er en trist tanke. Vi er så stolt av barnehagen vår og alle de herlige ansatte som jobber der, å som tar så godt vare på barna våre.

Jeg vil ha barnelatter og spor i snøen.

Jeg mener med dette at vi ikke bare kjemper for skolene våre, men også for barnehagene og nærbutikken vår, lokalmiljøet vårt og kontakten med naboene våre.

Nå er det på tide å si hva du mener! Om en stund er det for seint, og etter min mening må de som ikke sto opp for skolen når den trengte det, tie!

Jeg lurer også på om du faktisk har en stemme og skal velge om du skal rekke opp hånd eller ikke når det stemmes om dette. Er du så sikker som du trodde du var?

Jeg ber på vegne av barna våre, foreldrene, lokalmiljøet vårt, fellesskapet og de som jobber på Innset og Voll, om at du tenker deg grundig om. Det er fremtida vår du stemmer om!