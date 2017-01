Nei, vi skor oss ikke på Oppdal

OPP-avisa skrev fredag at Rennebu ønsker å tilby sykehjemsplasser til Oppdal og tjene på dette. Jeg skulle ønske OPP-avisa gikk mer inn i avtalen. Prisen på sykehjemsrom på cirka 2500 kroner per døgn eksklusive vederlag i 2015.

Rennebu priser salget av sykehjemsplass til 3500 kroner. Årsakene er flere: det er ikke sykehjemsplasser fra 2015 vi tilbyr, det er korttidsplasser i 2017. Korttidsplasser koster mer enn sykehjemsplasser for kommunen. Blant annet fordi egenandelen for korttidsplass er lavere.

Egenandelen for de plassene vi selger til Oppdal betales til Oppdal kommune, og ikke til Rennebu.

Hva ligger i avtalen mer enn prisen?

Avtalen gjelder for ett år. Dette er et forsøk på å hjelpe naboen, men det er lite å hente av erfaringer så dette blir også et pilotprosjekt. Flere kommuner har forsøkt, men ikke lyktes, derfor har det vært viktig at kommunene har hatt en veldig god dialog seg i mellom for å lage en avtale som kan gagne begge kommunene, men viktigst; Avtalen skal først og fremst ivareta pasienter og ansatte i Oppdal og Rennebu.

Rennebu sykehjem tilbyr opphold med pleie og omsorg, legetilsyn, medisinsk rehabilitering og hverdagsrehabilitering samt sosiale aktiviteter ut fra pasientens behov. Vi er opptatt av at dette skal være et godt tilbud til våre naboer i sør som mangler kapasitet og ikke klarer å ta hjem tidlig utskrivningsklare pasienter.

Ved ledig kapasitet ved sykehjemmet i Rennebu vil Oppdal kommune kunne kjøpe sykehjemsplasser hos oss med 14-dagersavtaler. Det er veldig viktig at avtalen ikke blokkerer for våre egne innbygger, de vil være første prioritet.

I Rennebu har vi klart å ta imot nesten alle tidlig utskrivningsklare pasienter. Dette er pasienter som kommer rett fra sykehus og variasjonen i sykdomsbilde kan være stor. Da er det viktig at vi har en god og stabil stab av ansatte som er klar for de ulike utfordringene dagene bringer.

Hva koster dette?

I dag er situasjonen den at vi har ledig kapasitet, samtidig som vi har økonomiske utfordringer. Å få en avtale med Oppdal er en vinn-vinn situasjon. I vårt tilfelle kunne vi nå risikert en nedbemanning for innsparing, gjør vi det kan vi ikke tilby salg av sykehjemsplasser og vi blir mindre fleksible. Med en avtale kan vi gi trygghet til våre ansatte, samtidig som vi kan bistå Oppdal slik at pasienter får den omsorgen de har behov for.

Hva koster dette? Det er vanskelig å si og totalkostnadene er svært sammensatt. En ting er sikkert: Skal tilbudet kunne gis må vi ha ansatte, ikke bare ledige rom og senger. Kostnadene for plassen vil varier noe fra pasient til pasient.

Vi har liggende en avtale for ett år. Etter ett år vil vi for første gang kunne gjøre oss noen erfaringer rundt dette. Men mest erfaringer rundt hvordan vi kan løse det praktiske og organisatoriske rundt dette. Kostnadene vil varierer, men kanskje klarer vi å se noe mer konkret rundt dette etter å ha prøvd.

Rennebu skal ikke sko seg økonomisk på Oppdals eldrekrise, men vi kan ikke legge opp til at vi øker egne utgifter ved å gi tilbudet. Vi vil brette opp ermene og legge til rette for å hjelpe naboen, på samme måte som Oppdal hjelper Rennebu på andre tjenesteområder.