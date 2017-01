Det er økonomien vi folkevalgte må ta hensyn til?

Et utrolig utsagn sett i lys av det politiske forarbeidet dere i Arbeiderpartiet gjorde i forkant av folkeavstemmingen om kommunesammenslåing! Ap-representanter startet med skråsikre og negative uttalelser om sammenslåing med Oppdal. Når Withbro, Ap, med flere gikk inn for folkeavstemming, var stemningen blant politikerne klart i mot sammenslåing og en folkeavstemming ville trolig støtte opp om dette standpunktet.

Sp fikk imidlertid kommunestyret med på å møte Oppdal i en uforpliktende samtale. Sakte men sikkert forstod formannskapet de økonomiske og kompetansemessige fordelene med en sammenslåing, men Rennebus vanskelige økonomiske situasjon var sannsynligvis fortsatt ikke forstått. Kommuneøkonomien ble dermed ikke det sentrale argumentet for avgjørelsen.

Det hele ender med at formannskaps medlemmer, med ordfører og varaordfører i spissen, kom med det klare budskapet til folket: ”Vi har tvilt oss fram til at en sammenslåing er best.”

På kommunestyremøtet etter folkeavstemmingen legger rådmannen fram kommunens økonomi med forslag om nedleggelse av Voll og Innset skole. Politikerne reagerer med sterke følelser og sinne. Selv om den økonomiske situasjonen burde ha vært godt kjent for politikerne innrømmet de manglende innsikt. Det ble da bestemt at en måtte ha et ekstra infomøte for politikere om økonomien. Senere omtalt i avisa som ”et lukket møte”.

Dette ble en lite ansvarlig politisk prosess i gjennomføringen av en så avgjørende sak for kommunens befolkning. Og hovedansvaret ligger på politisk ledelse. Det er grunnlag for å spørre om politiske ledelse ønsket å informere folket om den reelle kritiske økonomiske situasjonen i kommunen og om konsekvensene av et NEI til Oppdal? Eller hadde ikke politisk ledelse satt seg inn i den økonomiske situasjonen selv? Eller tredje alternativ – er dette et politisk spill? Hva som er verst må den enkelte vurdere.

Ordfører Øie gikk høyt ut i valgkampen for at han skulle ta tak i næringsutvikling. Ordføreren uttaler seg stadig om mye positivt som skjer i kommunen. Kan ordføreren være mer konkret på hva som vil skape økonomisk utvikling på kort og lang sikt.

Når ordføreren mener at økonomien tilsier at en må legge ned Voll skole av økonomiske grunner, er det da kortsiktige eller langsiktige økonomiske vurderinger sett i forhold til framtidig næringsutvikling? Driver ordføreren med vikarierende argumentasjon i disse sakene?

Voll er et levende lokalsamfunn, med et engasjert bygdefolk. Ei bygd med sterk identitet, med store kvaliteter, et aktivt næringsliv og en ressurs for framtiden.

En dårlig politisk avgjørelse fører ofte til nye dårlige avgjørelser. Politikere – tenk dere om før dere knekker all entusiasme og troen på en framtid i Rennebu.