Skolen er framtida!

Som etablerer er en ikke bare avhengig av seg selv, men bedrifta vil kanskje etterhvert vokse og en har behov for fleksibel, kvalifisert og stabil arbeidskraft. Utskifting og opplæring av nye ansatte er krevende enten en jobber med tjenesteytelse eller produksjon.

Hva frister en etablerer eller en arbeider til å bosette seg i "utkanten" og bli værende der? Det kan være kombinasjonen fin natur, brukbart kulturelt/sosialt liv, billig å etablere seg, brukbar avstand til butikk, barnehage, skole og andre kommunale tjenester. Jeg tør å påstå at det rår ei positiv stemning i grenda vår og flere yngre folk vurderer å flytte hit.

For tida fins det ikke ledige boliger her. Viss skolen blir nedlagt, og fremtidsutsiktene tilsier tre ganger så lang reisetid til butikk, barnehage og SFO som vi har nå, blir det økonomisk alt for risikabelt å etablere både boliger og bedrifter på Grindal.

Det skaper en vanskelig situasjon for oss som har satset. At det offentlige bruker penger på aktiv næringspolitikk, "blilyst" og merkevarebygging "et godt sted å være" blir helt meningsløst når en samtidig slår beina under den viktigste faktoren som folk trenger fra det offentlige.

Jeg tror ikke foreldre som har flykta fra tidsklemma og bilkøene i byen, har lyst til å gi ungene sine en barndom som innbærer tid i skolebussen tilsvarende 3-4 år på skolebenken.

Jeg synes også at det er svært betenkelig at en ikke ønsker å videreføre en skole som faktisk har lykkes i å lage god undervisning i entreprenørskap. En skole som gjør ungene forberedt på den virkeligheten som møter dem når de flytter hjem til ei bygd etter endt utdanning, bør tvert imot løftes fram og brukes som inspirasjonskilde for beslutningstakere og skoleledere andre steder.