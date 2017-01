Børge Dahle hevder i Opdalingens nettavis 9.1. og i avisa OPP den 12.1 at Arbeiderpartiet i Rennebu gikk inn for folkeavstemming med tanke på at dette trolig ville forsterke et nei til sammenslåing med Oppdal kommune.

Dette er ikke riktig, gode venn.

Arbeiderpartiet mente først at det var tilstrekkelig med en innbyggerundersøkelse i tråd med rådmannens innstilling, sak 32/16 -men hadde bestemt seg for at om andre partier ville ha folkeavstemming skulle ikke AP motsette seg dette.

Og det dukket opp andre parti(er) under behandlingen i kommunestyret som forlangte folkeavstemming.

Hvilke(t) parti(er) dette var, ser jeg for meg er ganske enkelt for Børge å få sjekket ut - også gehalten i min korrigering her. Resultatet ble med det et enstemmig vedtak om folkeavstemming. Ap forsøkte under drøftingene om en kunne vedta eventuelt gjennomføring av folkeavstemming slik at en kunne gjennomføre folkeavstemming om innbyggerundersøkelsen ikke ga noe entydig svar, også det bestemt avvist.

Dette er selvsagt ikke noen stor sak, men rent prinsipielt skal en ikke tillegge noen noe som ikke er korrekt.