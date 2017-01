Kjære Arve Withbro

Jeg har aldri ment at AP gikk inn for folkeavstemming med tanke på at dette trolig ville forsterke et nei til sammenslåing.

Forstår at dette kan leses slik, men det er ikke det som er skrevet og ment.

Arve du var svært aktiv i denne debatten og det skal du ha all ære for.

Min opplevelse var og er, i likhet med mange andre, er at å vedta en folkeavstemming på en slik kompleks sak i et svært tradisjonelt bygdesamfunn, er det samme som å vedta et nei til sammenslåing.