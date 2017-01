Bagasje til besvær

Denne jula skulle fridagene tilbringes i noe varmere strøk, og billettene var bestilt i godt tid via et reisebyrå. På veien fikk jeg en mellomlanding, nærmere bestemt Madrid, men jeg skulle jo på ferie og jeg hadde ikke så dårlig tid, så jeg tenkte det var helt ok.

Flyet inn til Madrid ble forsinket så jeg mistet flyet videre til Las Palmas. Ikke noe stress, tenkte jeg, flyselskapet kan jo bare sette meg på neste fly. Nei, siden billetten var kjøpt hos et reisebyrå og ikke flyselskapet direkte ville de ikke gi meg ny billett.

I stedet for å sitte fast i Madrid i to døgn til neste fly fra samme selskap kunne fly meg videre, så kjøpte meg ny billett hos konkurrenten.

Siden jeg skulle videre med et annet selskap ba jeg om å få ut bagasjen, men den gang ei. Den var merket helt fram så det gikk ikke, og dessuten var den ved en feil sendt videre uten meg.

Da jeg dagen etter kom fram til Las Palmas fikk jeg vite at bagasjen likevel sto igjen i Madrid. Og da jeg ba dem ettersende bagasjen så fikk jeg beskjed om at siden jeg hadde valgt å reise med et annet selskap så var nå bagasjen deres problem!

Jeg kunne nok ha tenkt meg andre måter å sjekke om jeg har et sterkt hjerte, men etter noen velvalgte ord på sosiale medier som jeg også postet på selskapets egne sider, så fikk jeg altså en telefon.

Eller rettere sagt, totalt fikk jeg åtte (!) telefoner fra hovedkontoret i Oslo, fra bagasjeansvarlig i Tromsø og agenten i Las Palmas.

Det ordna seg til slutt - etter fem dager ble jeg og bagasjen gjenforent - julaften ble feiret i nye klær innkjøpt på flyselskapets regning og som plaster på såret fikk jeg også flypoeng nok til å bestille et par billigbilletter til reisemål ute i Europa. Går det ikke bra, så går det over til slutt!